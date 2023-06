Złodzieje okradli dziecięcą sekcję kajakarską. Drogocenny sprzęt uległ zniszczeniu

Takiego zachowania nie można nazwać inaczej, jak czystą głupotą lub brutalniej – debilizmem. Do kradzieży doszło w Opolu, a jej ofiarami padły bezbronne i niewinne dzieci, które jechały na zawody spełnić swoje marzenia. Mówimy o kajakarkach w wieku od 10 do 13 lat. W związku z nieprzyjemnym zdarzeniem i wieścią, która rozeszła się po mediach w całej Polsce, utworzona została specjalna zbiórka, której celem jest pomoc dzieciom dotkniętym aktem wandalizmu.

Młode kajakarki padły ofiarą złodziei

Do zdarzenia doszło 27 maja, jednak o sprawie głośno zrobiło się dopiero teraz. Młodzi zawodnicy i zawodniczki AZS-u Politechniki Opolskiej spakowali sprzęt na przyczepę, po czym wrócili do swoich domów, gdzie odpoczywali przed zbliżającymi się zawodami w Katowicach. Kiedy wraz z opiekunami wrócili na miejsce zbiórki, okazało się, że ich sprzęty zostały skradzione. Mowa o dwóch kajakach, których łączna wartość wynosi 20 tys. zł.

Sprawa natychmiastowo trafiła na policję, a ta rozpoczęła śledztwo w celu ustalenia, kto wpadł na tak "genialny" pomysł, by okradać dzieci ze sprzętu, który mógł zapewnić im sukcesy. I dosyć szybko przyniosło to efekty, ponieważ jeden z nich został znaleziony. Problem w tym, że kajak leżał w krzakach kompletnie zniszczony i połamany, nie nadając się już do niczego. — Z przyczepy zostały zabrane losowo, znajdowały się tam droższe i lepsze kajaki. Pasy zostały przecięte, a ich rozpięcie zajmuje 3 sekundy — informuje sekcja kajakowa AZS-u.

Ludzie ruszyli na pomoc młodym kajakarkom

W związku z nieprzyjemnym incydentem, jaki spotkał młode kajakarki, Opolski Związek Kajakowy postanowił zorganizować zbiórkę, która pomoże w uzyskaniu środków na nowy sprzęt dla zawodniczek AZS-u Politechniki Opolskiej.

— Jesteśmy zmuszeni szukać pomocy u Państwa. Na dobrych ludziach zawsze można polegać i liczymy, że uda nam się odkupić dzieciakom chociaż jeden sprawny kajak — napisano w opisie zbiórki. Celem było uzyskanie 15 tys. zł, jednak na koncie jest już znacznie wyższa kwota.

