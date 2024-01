Polak nie podał mu ręki w trakcie mistrzostw świata. Rosjanin odniósł się do afery

Rosyjskie media oraz przedstawiciele sportu szybko podłapali to, co wydarzyło się podczas mistrzostw świata w szachach. Turniej odbywał się w uzbeckiej Samarkandzie. Podczas wydarzenia doszło do wspomnianej rywalizacji polsko-rosyjskiej. Za gest braku podania ręki przeciwnikowi Jan-Krzysztof Duda zebrał sporą krytykę na wschodzie, inaczej w Polsce, gdzie zachowanie jest bardziej argumentowane.

Denis Chismatułlin otwarcie o sytuacji z polskim arcymistrzem

Po kilku dniach od wybuchu całego zamieszania, łącznie z filmem zaprezentowanym w mediach społecznościowych, głos zabrał jeden z głównych bohaterów. Chismatułlin, zdeklarowany zwolennik działań wojennych Rosjan na terenie Ukrainy, uszanował decyzję, jaką podjął polski rywal.

– Jeśli chodzi o moją opinię na temat decyzji Dudy o niepodawaniu mi ręki przed rozpoczęciem naszej partii, to oczywiście się z nim nie zgadzam, ale szanuję jego prawo do działania w taki sposób, wyrażając niezgodę na moje stanowisko i na moją działalność poza szachami. Zwracam się z prośbą do mediów, aby nie rozpraszały i nie upolityczniały tej sytuacji, nie obrażały polskiego arcymistrza, a już na pewno nie obrażały całego narodu polskiego – cytuje słowa Rosjanina umieszczone na Telegramie, TVP Sport.

Polak mógł zostać zdyskwalifikowany na MŚ

Warto dodać, że Rosjanin nie zdecydował się na zgłoszenie arbitrom pojedynku tego, jak zachował się Polak. Gdyby Chismatułlin to zrobił, mogłoby dojść do dyskwalifikacji Dudy ze względu na złamanie zasad fair play.

Ostatecznie pojedynek polsko-rosyjski zakończył się remisem. Chismatułlin w rywalizacji międzynarodowej występuje jako zawodnik neutralny. Jaka jest ta „neutralność”, raczej można sobie dopowiedzieć, odnosząc się również do niedawnych rozwiązań, które przy okazji igrzysk w Paryżu (2024) chce wprowadzić Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

