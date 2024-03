Nagła śmierć polskiej mistrzyni świata. Miała 20 lat

Tragiczna informacja dotycząca śmierci młodej sportsmenki obiegła Polskę. W wieku 20 lat zmarła Wiktoria Sieczka. Wybitna polska atletka zmarła niespodziewanie, lecz nie podano do informacji publicznej przyczyn śmierci. O odejściu mistrzyni świata w trójboju siłowym poinformował Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Nie żyje 20-letnia polska mistrzyni świata

Sieczka nie była już uczennicą szkoły, lecz przez lata reprezentowała ją jako sportsmenka. Placówka w przejmującym poście w mediach społecznościowych żegna swoją absolwentkę. Wspomina ją jako ciepłą, sympatyczną osobę powszechnie lubianą przez wszystkich. Czytelnicy mogą dowiedzieć się więcej o przygodach sportowych trójboistki, która początkowo próbowała sił w piłce nożnej, aż czasem zakochała się w trójboju siłowym, w którym szybko zaczęła odnosić duże sukcesy.

Rok po rozpoczęciu treningów Sieczka cieszyła się z mistrzostwa świata juniorek w kategorii do 76 kilogramów w trójboju, a także pojedynczo w przysiadzie i wyciskaniu leżąc. Ponadto stawała na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy juniorek do lat 18 w kategorii do 84 kilogramów.

„Z ogromnym żalem informujemy, że 26 marca 2024 roku zmarła nagle Wiktoria Sieczka, ubiegłoroczna absolwentka klasy o profilu technik reklamy — wybitna sportsmenka, mistrzyni świata w trójboju siłowym, sympatyczna uczennica i powszechnie lubiana koleżanka. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom” – można przeczytać na profilu ZSE w Skarżysku-Kamiennej na Facebooku.

facebook

Pogrzeb Wiktorii Sieczki

Pogrzeb Wiktorii Sieczki zaplanowano na 2 kwietnia o godz. 12:30 w Kościele pw. Świętego Brata Alberta, a następnie na cmentarzu parafialnym w Mirowie.

Czytaj też:

Nie żyje była mistrzyni świata w boksie. Miała tylko 43 lataCzytaj też:

Znany pięściarz zastrzelony na ulicy. Przed laty walczył o pas