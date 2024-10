Legenda szczerze o sytuacji na linii MSiT – PKOl. „Dobre imię zostało zgniecione”

Jakiś czas temu NIK potwierdził, że w PKOl odbędzie się kontrola, której celem jest ustalenie skali finansowania publicznego przekazanego do PKOl, a także odpowiedź na pytanie, czy PKOl prawidłowo realizował umowy, które były finansowane ze środków publicznych.

Otylia Jędrzejczak: Dobre imię tej organizacji zostało zgniecione

Apelował o to m.in. Sławomir NItras, minister sportu i turystyki. Szef MSiT i Radosław Piesiewicz – prezes PKOl mają wyraźnie widoczny konflikt. Na ten temat wypowiedziała się na łamach WP SportowychFaktów Otylia Jędrzejczak – wiceprezes komitetu i prezes Polskiego Związku Pływackiego.

– Ważne jest, by instytucje ze sobą współpracowały. Niedługo mamy zimowe igrzyska i niedługo powinniśmy wchodzić zapewne w fazę ustaleń i przygotowań. Wiemy, że teraz wszystko jest trochę w zawieszeniu, w szczególności dla polskich związków sportowych, które są w okresie wyborczym we własnych środowiskach. To gorący okres, więc nie można się dziwić, że inne sprawy schodzą na boczny tor – wyznała.

– Faktycznie dla związków kluczowe jest teraz rozstrzygnięcie wewnętrznych wyborów. Od tego będzie uzależnione, co będzie się działo dalej w polskim sporcie. Sytuacja PKOl-u jest jednak ważna, bo dobre imię tej organizacji zostało zgniecione. Na szczęście wychodzą raporty finansowe, jest więcej przejrzystości. W całej sytuacji na pewno zabrakło lepszego zadbania o PR w komunikacji zewnętrznej – kontynuowała.

Otylia Jędrzejczak o porozumieniu: Konflikty są po to, by je rozwiązywać

Otylia Jędrzejczak zapytana, czy wierzy w to, że konflikt na linii minister sportu Sławomir Nitras – szef PKOl, Radosław Piesiewicz da się rozwiązać bez odwoływania tego drugiego. Mistrzyni olimpijska odpowiedziała jednym zdaniem: – Konflikty są po to, by je rozwiązywać – wyznała.

– Zgodnie ze statutem są trzy możliwości odwołania prezesa. Może to zrobić MKOl, ale w tym przypadku to praktycznie niemożliwe. Innym sposobem jest przegłosowanie takiego wniosku przez 2/3 zarządu PKOl, ale może to zrobić także komisja rewizyjna, która poinformowała podczas posiedzenia zarządu, że aktualnie przeprowadza różne kontrole związane z funkcjonowaniem PKOl – zakończyła.

