Polka podwójną mistrzynią świata! Kapitalne wieści z dalekiej Australii

To są dni Klaudii Zwolińskiej, to nie ulega żadnej wątpliwości! Polka po sensacyjnym, a na pewno niespodziewanym zwycięstwie w czwartek podczas rywalizacji w C1, tym razem okazała się najlepsza w swojej koronnej walce w K1.

Kajakarka górska raz jeszcze pokazała, że jest obecnie w życiowej formie.

I oby ten stan w przypadku Zwolińskiej trwał jak najdłużej. Najlepiej do następnych igrzysk olimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

Drugi złoty medal Klaudii Zwolińskiej! Rewelacyjna forma reprezentatki Polski

W przypadku rywalizacji olimpijskiej Zwolińska to wicemistrzyni właśnie w K1. Trudno było zatem nie zaliczać Polki do grona tych, które będą walczyć o końcowy triumf. Choć warto podkreślić, że w kajakarstwie górskim chętnych do sukcesu jest sporo, a dodatkowo specyfika dyscypliny sprawia, że jeden niewłaściwy ruch niweczy plany kilku miesięcy ciężkich przygotowań.

Zwolińska udowodniła jednak, że forma, którą zaprezentowała podczas zwycięskiego marszu w C1, nie była dziełem przypadku. Potwierdzenie bycia w ścisłej światowej czołówce, ba, wskazanie konkurencji, jak mocna jest Polka – to świetny kapitał na przyszłość. Zwolińska podczas MŚ 2025 zdobyła swoje dwa pierwsze złote medale w karierze.

Podczas rywalizacji w K1 w australijskim Penrith Polka uzyskała czas 100,32 sekundy i o 1,77 wyprzedziła Brytyjkę Kimberly Woods oraz o 3,52 sekundy Australijkę Kate Eckhardt. Warto dodać, że na ostatnich MŚ przed dwoma laty (2023), Zwolińska była brązową medalistką w kategorii K1. Tym samym to kolejny, piękny wpis w historii kajakarstwa górskiego. Zwolińska została pierwszą Polką, która sięgnęła po złoto na MŚ w kajakarstwie górskim. Jak się szybko okazało, właściwie dzień po dniu, podwójną!

Podobnie było w przypadku medalu olimpijskiego. W Paryżu Zwolińska stanęła na podium igrzysk, jako pierwsza kajakarka górska z Polski. Wówczas Polka przerwała również trwającą aż 24 lata posuchę w kontekście zdobyczy medalowej właśnie w kajakach górskich. A wygląda na to, że mająca 28 lat Zwolińska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

