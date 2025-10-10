Nawrocki dał mu polskie obywatelstwo. W swojej dyscyplinie jest legendą

W czwartek 9 października w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o uznaniu za obywatela polskiego. Do grona Polaków dołączyło 39 osób: 29 dorosłych i 10 małoletnich. Są to obywatele Ukrainy (19 osób), Białorusi (17 osób), Iranu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Żużel. Ashley Holloway Polakiem. Karol Nawrocki przyznał obywatelstwo tunerowi

Brytyjczyk, który został Polakiem to Ashley Holloway, jeden z najbardziej cenionych tunerów świata. Tuner to specjalista od silników żużlowych. Jego praca jest kluczowa dla tempa żużlowca na torze. Holloway jest uznawany za numer dwa za Ryszardem Kowalskim. „Dumny moment wczoraj. Po 18 latach życia w Polsce otrzymałem polskie obywatelstwo. To niesamowite pomyśleć, że mieszkałem w Polsce dłużej niż w Anglii. Dziękuję” – skomentował Holloway w mediach społecznościowych.

– Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy wymiar. Otrzymanie obywatelstwa polskiego to nie tylko decyzja administracyjna – to akt serca i świadomy wybór wspólnoty, do której chcecie Państwo należeć. Polska staje się od dziś Waszym domem, a Wy jej współgospodarzami – powiedział wicewojewoda Piotr Hemmerling, który w imieniu wojewody Michała Sztybla wręczył decyzje. W wydarzeniu uczestniczyła też Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Elżbieta Kruszka.

Zostali Polakami. To przedsiębiorcy, kierowcy, analitycy, studenci, inżynierowie, czy spedytorzy

Nowi obywatele są przedsiębiorcami, kierowcami, analitykami, studentami, nauczycielami akademickimi, inżynierami, spedytorami, czy są związani z gastronomią. Każda z osób otrzymała Konstytucję oraz Flagę RP. Od początku 2025 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał już 306 decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

