Robert Lewandowski buduje osiedle. Cena za metr kwadratowy zwala z nóg

Robert Lewandowski na graniu w piłkę i kontraktach reklamowych zarobił krocie. Swoją fortunę od wielu lat inwestuje w różne projekty, w tym także te z branży nieruchomości. O jego apartamentowcu przy ulicy Chłodnej 35 w Warszawie mogliście już słyszeć. Teraz dowiecie się jednak, jaki jest koszt tworzonych tam mieszkań.

Robert Lewandowski buduje luksusowy apartamentowiec

„Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus” — przekonywał Robert Lewandowski w rozmowie z „Forbesem”. Budowany na Woli apartamentowiec ma mieć 8 kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne. Za projekt odpowiada pracownia BJK Architekci.

Mieszkania w budynku należącym do Monting Development nie będą dostępne dla każdego – i to nie tylko ze względu na ich cenę. Sprzedaż ma odbywać się w formule zamkniętej, o czym poinformował na Instagramie ekspert od nieruchomości Andrzej Kołacz.

Wiadomo, że na parterze budynku znajdą się lokale usługowe. Z kolei na piętrach zlokalizowane będzie 50 apartamentów w cenie nawet po 100 tys. zł za metr kwadratowych. Mieszkańcy budynku będą mogli korzystać m.in. z basenu, sauny, SPA czy „przestrzeni wellness”. Zaplanowano nawet budowę schronu przeciwlotniczego, co należy w naszym kraju do rzadkości.

Lewandowski wraca do zdrowia po kontuzji

Pomimo zaawansowanego stażu na światowych boiskach, Robert Lewandowski wciąż nie zamierza przechodzić na piłkarską emeryturę i właśnie wraca do gry po kontuzji. W środę 29 października FC Barcelona potwierdziła pozytywne doniesienia względem „Lewego”. Opublikowano filmik, na którym Lewandowski jest już na treningu, wraz z innymi zawodnikami swojej drużyny.

Na kapitana reprezentacji Polski czeka też trener Jan Urban. Przypomnijmy, że w listopadzie Polacy zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026. Za to najbliższe starcie Barcy, w ramach rozgrywek LaLiga, zaplanowano na 2 listopada. Przeciwnikiem mistrzów Hiszpanii będzie Elche.

