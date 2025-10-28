Robert Lewandowski wytransferowany? Hitowy klub przyciąga Polaka

W kontekście marki trzeba przyznać, że Robert Lewandowski celuje w naprawdę najbardziej rozpoznawalne kluby na świecie. Dość napisać, że po świetnych ośmiu latach w Bayernie Monachium (2014-22), polski snajper zawiesił sobie jeszcze wyżej poprzeczkę i zdał egzamin w barwach FC Barcelony. Czyżby przyszedł czas na pożegnanie ze stolicą Katalonii?

Co tu kryć, coraz więcej wskazuje na to, że Barca ma już inny pomysł na środek ataku na kolejne sezony.

Transfer Roberta Lewandowskiego. Ważny sygnał prosto z Półwyspu Apenińskiego

W kontekście rzekomej zmiany pracodawcy przez Polaka, kilka argumentów wydaje się zgadzać i łączyć w całość. Po pierwsze, mowa o zawodniku, który ma już 37 lat i w ostatnim czasie – niezależnie od świetnej formy fizycznej – łapie kolejne kontuzje. Dodatkowo umowa Polaka z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. To dobry moment, żeby Lewandowski i Barcelona poszukali innych rozwiązań, rozstając się po pełnym udanych momentów związku.

Jeśli faktycznie tak by było, po polskiego zawodnika ustawia się kolejka klubów. Być może tym kolejnym byłby włoski AC Milan. Przenosiny Lewandowskiego na Półwysep Apeniński? To nie jest wykluczone. Co więcej, Milan potrafił w ostatnim czasie przekonać inną, jeszcze większą legendę LaLiga, żeby spróbowała jeszcze swoich sił właśnie w Mediolanie. Mowa o Luce Modriciu, bez którego trudno było sobie wyobrazić Real Madryt. A jednak Królewscy grają swoje, a Chorwat błyszczy w Serie A.

Jakie doniesienia płyną z samego Mediolanu w kontekście transferu Lewandowskiego?

– Transfer Lewandowskiego nie będzie łatwy do przeprowadzenia, bo jego pensja jest bardzo wysoka. Jednak w piłce nożnej, a zwłaszcza na rynku transferowym, niczego nie można wykluczyć. Nigdy nie mów nigdy. Zwłaszcza że Milan przyciąga wielkich mistrzów, którzy zbliżają się do końca kariery, czego przykładem jest Luka Modrić. Polak musiałby jednak znaleźć kompromis w sprawie wynagrodzenia, ale jeśli tak by się udało, to taki ruch idealnie wpisywałby się w historię i DNA Milanu – przyznał dla Kanału Sportowego Antonello Gioia, dziennikarz „Corriere dello Sport” oraz „Milan News”.

twitter

Na razie Polak skupia się na powrocie do pełnego zdrowia. RL9 wznowił z początkiem tygodnia treningi z zespołem. Barcelona z pewnością liczy na powrót po kontuzji Lewandowskiego, bo jak pokazało ostatnie El Clasico – i porażka 1:2 ze wspomnianym Realem – na pewno polski napastnik jest potrzebny drużynie trenera Hansiego Flicka.

Pytanie jednak, jak długo i jak dalej będzie ze zdrowiem Lewandowskiego.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Nagranie z Krzysztofem StanowskimCzytaj też:

Polowanie podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Ta reakcja mówi wszystko