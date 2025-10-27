Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Nagranie z Krzysztofem Stanowskim

Stało się to, czego można było się spodziewać od pewnego czasu. Grzegorz Krychowiak właśnie zakończył swoją karierę piłkarską.
Były reprezentant Polski, który w seniorskiej kadrze rozegrał równo 100 oficjalnych meczów, przekazał wiadomość w krótkim nagraniu w mediach społecznościowych.
Co ciekawe, w wymownym na nagraniu pojawił się w towarzystwie Krzysztofa Stanowskiego, twórcy Kanału Zero.
– Łowię rybki na emeryturze. Czas na nowe doświadczenia – z uśmiechem powiedział Stanowskiemu były reprezentant Polski.
To kolejny z piłkarzy, którzy byli kluczowymi postaciami w kadrze pod batutą trenera Adama Nawałki, w trakcie Euro 2016. I którzy kończą karierę sportową. Wówczas reprezentacja Polski dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.
Źródło: Instagram / grzegorz.krychowiak