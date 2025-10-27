Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Nagranie z Krzysztofem Stanowskim

Były reprezentant Polski, który w seniorskiej kadrze rozegrał równo 100 oficjalnych meczów, przekazał wiadomość w krótkim nagraniu w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, w wymownym na nagraniu pojawił się w towarzystwie Krzysztofa Stanowskiego, twórcy Kanału Zero.

– Łowię rybki na emeryturze. Czas na nowe doświadczenia – z uśmiechem powiedział Stanowskiemu były reprezentant Polski.

To kolejny z piłkarzy, którzy byli kluczowymi postaciami w kadrze pod batutą trenera Adama Nawałki, w trakcie Euro 2016. I którzy kończą karierę sportową. Wówczas reprezentacja Polski dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.

