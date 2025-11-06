Trump nie dostał Nobla, więc nagrodzi go FIFA? Zaskakujący pomysł

5 grudnia rozlosowane zostaną grupy piłkarskich mistrzostw Świata, które odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku. Jednocześnie po raz pierwszy w historii ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody FIFA.

Pokojowa Nagroda FIFA. Tytuł trafi do Trumpa?

„FIFA Peace Prize będzie przyznawana w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju. W coraz bardziej niespokojnym i podzielonym świecie kluczowe jest docenianie wkładu tych osób, które ciężko pracują nad zakończeniem konfliktów i zjednoczeniem ludzi” – wyjaśniał prezydent organizacji Gianni Infantino.

Media spekulują, że pierwszym nagrodzonym w nowym plebiscycie FIFA może zostać prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Nie tylko dlatego, że polityk niedawno sam wręcz upominał się o Pokojową Nagrodę Nobla, a przy okazji jest przywódcą jednego z krajów gospodarzy przyszłorocznego mundialu.

Dziennikarze zwracają uwagę także na świetne relacje Trumpa z Infantino. Ich przejawem miało być m.in. powołanie córki prezydenta USA Ivanki Trump do zarządu projektu edukacyjnego, którego budżet wynosi 100 milionów dolarów, a częściowo finansowany ma być ze sprzedaży biletów na mecze mistrzostw świata.

Mundial w Ameryce Północnej

MŚ w 2026 roku odbędą się w trzech krajach. Poza USA będą to Meksyk i Kanada. W których miastach Stanów Zjednoczonych odbędzie się mundial? Będą to: Miami, San Francisco, Filadelfii, Atlancie, Nowym Jorku/New Jersey, Dallas, Kansas City, Houston, Los Angeles, Bostonie, Seattle. USA ma zdecydowaną większość w tym układzie. FIFA będzie zatem potrzebować dobrej współpracy z Trumpem, jako prezydentem.

Czytaj też:

Harrison Ford ostro o Trumpie. „Nie znam większego przestępcy w historii”Czytaj też:

Trump ułaskawił miliardera. Teraz twierdzi, że go nie zna