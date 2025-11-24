Polski pięściarz w śpiączce. Dramatyczne zakończenie walki wieczoru

Do dramatycznego zdarzenia doszło w pojedynku z Ramzanem Muslimowem z Ukrainy. Po jednym z mocnych uderzeń Soczyński runął na matę i nie był w stanie samodzielnie opuścić ringu — wyniesiono go na noszach.

Niemal natychmiast po zakończeniu starcia, boksera przewieziono karetką do pobliskiego szpitala. Tam odzyskał przytomność, jednak lekarze zadecydowali o dalszych badaniach i obserwacji.

Polak wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną

W niedzielny wieczór pojawiły się nowe wieści dotyczące stanu zdrowia pięściarza. Zespół promotorski KnockOut Promotions poinformował, że Michał Soczyński został przetransportowany do specjalistycznego ośrodka medycznego w Lublinie, gdzie podjęto decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej.

Z informacji przekazanych przez grupę promotorską wynika, że badania nie wykazały krwiaków śródczaszkowych, jednak stwierdzono obrzęk, wymagający stałego monitorowania.

Bokser w stanie stabilnym

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że zastosowana procedura jest rutynowa w podobnych przypadkach, a stan pięściarza określono jako stabilny.

Reprezentanci KnockOut Promotions zaapelowali jednocześnie o zachowanie spokoju i uszanowanie prywatności zarówno zawodnika, jak i jego najbliższych w tym wyjątkowo trudnym momencie.

twitterCzytaj też:

Kto był najlepszym sportowcem Polski? Właśnie ujawniono listę nominowanychCzytaj też:

Saleta: Pójście na trening jest dla mnie tym samym, czym dla innych pójście do kościoła