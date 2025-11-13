Kto był najlepszym sportowcem Polski? Właśnie ujawniono listę nominowanych

To drugi najstarszy tego typu plebiscyt na świecie, mający swój początek w 1926 roku. Światowy nestor w tej kategorii pochodzi ze Szwecji i jest straszy zaledwie o rok, bo organizacja rozpoczęła się w 1925. Pierwszym zwycięzcą w Polsce został wybrany Wacław Kuchar, reprezentujący takie dyscypliny sportu, jak: hokej na lodzie, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie i wreszcie piłkę nożną.

Iga Świątek czy Bartosz Zmarzlik? A może Robert Lewandowski?

Spoglądając na klasyfikacje wszech czasów, najwięcej zwycięstw w dziejach Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” ma na swoim koncie Justyna Kowalczyk – bo aż pięć. Co więcej, biegaczka narciarska wygrywała pięć razy z rzędu w latach 2009-13. Po cztery triumfy mają na swoim koncie Adam Małysz, Irena Szewińska i Stanisława Walasiewicz.

Z obecnie nominowanych trzema triumfami może się pochwalić Robert Lewandowski. „Lewy” wygrywał w edycjach za lata 2015, 2020 i 2021. RL9 jest w gronie 25. nominowanych za rok 2025.

W ostatniej edycji równych nie miała sobie Aleksandra Mirosław. Reprezentująca wspinaczkę sportową sportsmenka zdobyła jedyny złoty medal na igrzyskach w Paryżu, więc trudno się dziwić, że Polska postawiła właśnie na ten – dosyć nieoczywisty, ale w pełni zasłużony kierunek. Mirosław została również nagrodzona przez WPROST tytułem „Człowieka Roku 2024”, co również warte podkreślenia.

Tegoroczni faworyci? Wydaje się, że największe szanse mogą mieć tenisistka Iga Świątek – zwyciężczyni legendarnego Wimbledonu – oraz żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Ten drugi sięgnął po raz szósty po tytuł mistrza świata, wyrównując tym samym dorobek najlepszych w dziejach „czarnego sportu” – Ivana Maugera i Tony’ego Rickardsona.

Co ciekawe, Świątek wygrywała plebiscyt „PS” dwa razy (2022 i 2023), a Zmarzlik raz (2019). Warto też odnotować powrót do grona wyróżnionych Roberta Kubicy. Triumfator plebiscytu „PS” z 2008 roku w mijających 12 miesiącach został m.in. wicemistrzem świata oraz triumfował w legendarnym, 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

Lista nominowanych w 91. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski – za rok 2025

1. Agata Barwińska (żeglarstwo)



2. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)



3. Krzysztof Chmielewski (pływanie)



4. Zuzanna Cieślar (szermierka)



5. Agata Kaczmarska (boks)



6. Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo)



7. Agnieszka Korneluk (siatkówka)



8. Aleksandra Król-Walas (snowboard)



9. Robert Kubica (automobilizm)



10. Wilfredo Leon (siatkówka)



11. Robert Lewandowski (piłka nożna)



12. Kamil Majchrzak (tenis)



13. Natalia Maliszewska (short track)



14. Miko Marczyk (automobilizm)



15. Aleksandra Mirosław (wspinaczka)



16. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)



17. Ewa Pajor (piłka nożna)



18. Mateusz Ponitka (koszykówka)



19. Aneta Rygielska (boks)



20. Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie)



21. Julia Szeremeta (boks)



22. Iga Świątek (tenis)



23. Bartosz Zmarzlik (żużel)



24. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)



25. Maria Żodzik (lekkoatletyka)

Wyniki 91. edycji plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Gali Mistrzów Sportu. Ta odbędzie się 10 stycznia 2026 roku.

Co ciekawe, po dziewięciu latach przerwy wydarzenie powraca do Telewizji Polskiej, gdzie będzie transmitowane – na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Gala Mistrzów Sportu jest organizowana pod hasłem stulecia Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”.

Gala odbędzie się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

