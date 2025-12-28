Nie żyje sportowiec Hugh Morris. Był reprezentantem Anglii i zawodnikiem Glamorgan

Hugh Morris był powszechnie znany w świecie krykieta. Przez lata reprezentował Anglię i był kapitanem drużyny Glamorgan. W 2013 roku został dyrektorem generalnym swojego klubu i funkcję tę pełnił przez całą dekadę.

Zmarł Hugh Morris. Był legendą krykieta

Zrezygnował z pracy, by skupić się na zdrowiu i rodzinie. Zdiagnozowano u niego nowotwór w styczniu 2022 roku. Mimo przeciwności, wrócił jednak do pracy w klubie jeszcze w tym samym roku. Ostatnie lata spędzał jednak w większości z rodziną.

Kibice krykieta podkreślają, że Morris był kluczowym zawodnikiem Glamorgan i z klubem tym wywalczył wiele sukcesów. Zagrał w jego barwach aż 588 meczów. – Hugh zajmuje bardzo szczególne miejsce w historii krykieta Glamorgan, a także w sercach kibiców klubu za swoje wysiłki, zarówno na boisku, jak i poza nim – podkreślał w rozmowie z „The Sun” dyrektor klubu Dan Cherry.

– Był energicznym człowiekiem i prawdziwym dżentelmenem. Jego osiągnięcia na długo pozostaną w księgach klubu i wątpię, by jakikolwiek pałkarz w jakiejkolwiek drużynie hrabstwa przekroczył sezonowy rekord Hugh, który wynosił 2 276 runów w pierwszej klasie – zwracał uwagę.

Glamorgan żegna Morrisa

„Glamorgan County Cricket Club jest głęboko zasmucone wiadomością o śmierci legendy klubu, kapitana, zdobywcy trofeów i byłego dyrektora generalnego Hugh Morrisa. Nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami Hugh w tym bardzo trudnym czasie” – podkreślono w oficjalnym pożegnaniu, zamieszczonym na stronie drużyny.

Czytaj też:

Brigitte Bardot nie żyje. Była ikoną kinaCzytaj też:

Zmarł jeden z członków The Cure. Współtworzył niezapomniane albumy