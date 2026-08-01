Polacy zmiażdżyli Słoweńców. Idziemy po złoto

Nikola Grbić po raz kolejny udowodnił wybitny kunszt trenerski, perfekcyjnie prowadząc reprezentację Polski. Serb przyzwyczaił już kibiców, że pod jego wodzą biało-czerwoni nie mają sobie równych w kluczowych imprezach sezonu. Polacy stali się stałym bywalcem strefy medalowej najważniejszych turniejów, a ich bilans zwycięstw na najwyższym poziomie budzi ogromny respekt w całym siatkarskim świecie.

Imponujące statystyki

Polacy legitymują się znakomitą serią w najważniejszych międzynarodowych turniejach. W ostatnich latach biało-czerwoni kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa zarówno w Lidze Narodów, jak i na imprezach mistrzowskich. W VNL pokonywali Iran (3:2 w 2022 r.), dwukrotnie Brazylię (3:0 w 2023 r. i 3:1 w 2024 r.) oraz Japonię (3:0 w 2025 r.). Równie skuteczni byli na Mistrzostwach Świata (3:2 z USA w 2022 r. i 3:0 z Turcją w 2025 r.), Mistrzostwach Europy (3:1 z Serbią w 2023 r.), Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu (3:1 ze Słowenią) oraz w niedawnym starciu z Ukrainą (3:1).

Dziś dołożyli do tego mecz, w którym nie dali Słoweńcom żadnych szans, żadnych nadziei na wyszarpanie, chociażby jednego seta. Pewnie pokonali Słowenię 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Na długo przed końcem trzeciego seta, już było wiadomo, że będziemy w finale. Dziś Słoweńcom zupełnie nie układała się gra.

To, że zdobędziemy medal: złoty albo srebrny jest pewne. W strefie medalowej w Lidze Narodów jesteśmy zawsze. Jaki to będzie medal w tym roku, okaże się już w niedzielę 2 sierpnia 2026 r. o 13:00.

Polacy w finale

Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w finale rozgrywek. W zależności od kolejnego meczu zagramy z Japonią lub Stanami Zjednoczonymi. Spotkanie Japonia – USA odbędzie się jeszcze dziś o 13:15.

Ostatnio z Japonią graliśmy 12 czerwca 2026 r. i niestety przegraliśmy (3:2). Japończycy legitymują się świetną formą i nie będą łatwymi rywalami.

Z USA mierzyliśmy się kilkanaście dni temu i był to bardzo przyjemne spotkanie. 20 lipca 2026 r. wygraliśmy z solidną przewagą (3:0).

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