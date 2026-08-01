Liga Narodów: Polska – Słowenia. O której mecz?

Polska pokonała Ukrainę w przepięknym stylu. Podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo już 1 sierpnia 2026 r. o godzinie 9:00 rozegrają kolejny mecz ze Słowenią.

Trener polskiej reprezentacji Nikola Grbić przyzwyczaił Polaków, że w najważniejszych sportowych imprezach Polacy nie mają sobie równych. Regularnie goszczą w strefie medalowej a sam bilans ćwierćfinałowy wygląda imponująco. Nie oznacza to, że wynik dzisiejszego meczu jest już przesądzony. Łatwo na pewno nie będzie.

Polska potęga siatkarska

Polacy mają imponującą statystykę w Lidze Narodów. Przypomnijmy, że wygrali z Iranem w Lidze Narodów w 2022 r. (3:2), z USA podczas mistrzostw świata w 2022 r. (3:2), z Brazylią w VNL w 2023 r. (3:0), z Serbią w mistrzostwach Europy w 2023 r. (3:1), znów z Brazylią w Lidzie Narodów w 2024 r. (3:1), Słowenią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (3:1), Japonią w VNL w 2025 r. (3:0), Turcją na mistrzostwach świata w 2025 r. (3:0) i niedawno z Ukrainą (3:1).

Powyższa statystyka najwierniej oddaje, jak mocną i regularną drużynę udało się stworzyć serbskiemu trenerowi. Aktualna Liga Narodów jest tego najlepszym przykładem. Polacy od początku świetnie sobie radzą, chociaż trudnych momentów nie brakowało.

Serbia w Lidze Narodów

Fabio Soli, trener Słoweńskiej drużyny również ma za sobą pokaźne pasmo sukcesów. Prowadzona przez niego drużyna w Lidze narodów rozegrała zwycięskie mecze z: Niemcami 15 lipca 2026 r. (3:1), Iranem 18 lipca 2026 r. (3:0), Turcją 18 lipca 2026 r. (3:1), Serbią 19 lipca 2026 r. (3:0) i Turcję 29 lipca 2026 r. (3:0) w ćwierćfinale Ligii Narodów.

Polska w Lidze Narodów

Podopieczni Nikoli Grbicia w Lidze Narodów wygrali następujące mecze z: Bułgarią 15 lipca 2026 r. (3:0), Brazylię (3:0) i Francję (3:1) i to jednego dnia 18 lipca 2026 r., USA 20 lipca 2026 r. (3:0) oraz Ukrainę 30 lipca 2026 (3:1) w ćwierćfinale rozgrywek.

Polska – Serbia. Dane o meczu

Dane meczu oraz gdzie i o której godzinie oglądać dzisiejsze siatkarskie spotkanie poniżej:

Data: 1 sierpnia 2026 r.

Godzina: 9:00

Runda: Półfinał Ligi Narodów

Miejsce: Ningbo (Chiny)

Transmisja w telewizji: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2.

Transmisja online: Polsat Box Go.

Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w finale rozgrywek. W drugim meczu o finał VNL 2026 zmierzą się Japonia i USA. I chociaż w pamięci mamy mecz towarzyski z 20 maja 2026 r., gdzie Polacy ulegli Serbom (3:2), to wierzymy, że rano przyjdzie nam świętować zwycięstwo Polaków w meczu z Serbią i wejście do finału a późnym popołudniem 82. Rocznicę Powstania Warszawskiego z 1944 r.

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