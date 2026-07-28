To pierwszy, naprawdę poważny sprawdzian dla reprezentacji Polski siatkarzy w sezonie 2026. Przegrani meczów turnieju finałowego VNL 2026 nie dostaną swojej drugiej szansy. Kto przegrywa, żegna się z rozgrywkami.

Choćby z tego względu mecz Polska – Ukraina będzie tak istotny.

Nikola Grbić otwarcie o meczu Polska – Ukraina. Uśmiech trenera Polaków

Polscy siatkarze są w Chinach już od kilku dni, przygotowując się do startującego turnieju VNL 2026. O atmosferze panującej w drużynie opowiedział Jan Firlej, którego słowa cytowaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

A co o pobycie w Chinach sądzi selekcjoner Polaków? Nikola Grbić nie ukrywa, że... nie może już doczekać się rozpoczęcia grania w turnieju finałowym Ligi Narodów. Z uśmiechem przyznał się do lekkiego zmęczenia zbyt dużą dawką wolnego czasu.

– Z doświadczenia wiem, że zarówno ja, jak i zawodnicy, nie możemy doczekać się już startu turnieju. Żeby zaczęło się już to granie. Trenujemy raz dziennie 1,5 godziny i mamy dużo czasu wolnego. Ale jak już zaczniemy granie, to będziemy mieć, mam nadzieję, trzy spotkania w cztery dni. I dlatego nie mogę się doczekać, naprawdę. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni od za dużej dawki wolnego czasu (śmiech) – przyznał trener reprezentacji Polski.

Warto dodać, że Polska szczególnie dobrze prezentuje się w rozgrywkach VNL mężczyzn. Na osiem startów w turniejach finałowych Ligi Narodów, siatkarze zgarnęli dwa tytuły (2023 i 2025) oraz cztery krążki innego koloru niż złoty. To pokazuje, o jakiej skali potencjału sportowego mowa, w przypadku aktualnych liderów rankingu światowego FIVB.

VNL 2026: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski zagra w finałach?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem (2025). Turniej finałowy Ligi Narodów ponownie zostanie rozegranych w Chinach, konkretniej w Ningbo.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

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