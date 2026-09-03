Wielki mistrz zastąpi Radosława Piesiewicza? Jasna deklaracja!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Sport
  • Partner
  • Totalizator Sportowy

Wielki mistrz zastąpi Radosława Piesiewicza? Jasna deklaracja!

Dodano: 
Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Robert Korzeniowski to czterokrotny mistrz olimpijski. Wielka sportowa postać oficjalnie ogłosiła, że będzie ubiegać się o stanowisko prezesa PKOl.

„Podjąłem decyzję o zakończeniu mojej misji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dziękuję wszystkim ministrom, z którymi miałem zaszczyt współpracować, za owocne i pełne pasji działania na rzecz polskiego sportu. To dla mnie trudna, ale naturalna decyzja w mojej sportowej drodze. Jako 4-krotny mistrz olimpijski czuję potrzebę i wyrażam gotowość, by całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój polskiego olimpizmu. To długofalowe zadanie wymaga współpracy z Zarządem i Prezydium PKOl, całą społecznością olimpijską i wszystkimi, którzy polski sport mają w sercu. Mając na uwadze wyzwania stojące przed naszym środowiskiem, podjąłem decyzję o ubieganiu się o stanowisko prezesa PKOl. Czas na konsekwentne działania w celu odbudowania marki oraz wzmacniania organizacji. Tylko działając razem przywrócimy polskiemu sportowi należne mu miejsce!” – przekazał w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych Korzeniowski.

Wkrótce więcej informacji