Valtteri Bottas znalazł nowy zespół. Fani Mercedesa zacierają ręce

Valtteri Bottas w sezonie 2022 zostanie zawodnikiem Alfa Romeo Racing ORLEN. Zespół podał, że podpisał z Finem wieloletni kontrakt. Lawinę zmian zapoczątkowała informacja o tym, że wraz z końcem sezonu swoją karierę zakończy inny Fin – Kimi Raikkonen, który jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę przejechanych wyścigów. Kto jednak zajmie miejsce, które zwalnia się w drugim bolidzie Mercedesa?

Szansa George'a Russella

Od wielu miesięcy mówi się, że razem z Lewisem Hamiltonem, w sezonie 2022 srebrnym bolidem Mercedesa będzie jeździł George Russell. Młody kierowca Williamsa od lat pozostaje członkiem „rodziny Mercedesa”, a jego menedżerem jest szef mistrzów świata – Toto Wolff. Russell niemal co wyścig udowadnia, że jest w doskonałej formie. W tym sezonie już kilkukrotnie awansował do trzeciej części kwalifikacji. Do Grand Prix Belgii startował z drugiej pozycji startowej, co ze względu na kuriozalny przebieg wyścigu, dało mu pierwsze podium w karierze. Wszystko to w bolidzie, który zdecydowanie odbiega od czołówki stawki.

Jednak także w najlepszym bolidzie w stawce młody Brytyjczyk potrafi sobie świetnie radzić. Nie paraliżuje go także presja. Udowodnił to po koniec zeszłego sezony, gdy w zastępstwie Lewisa Hamilton, u którego wykryto koronawirusa, pojechał w Bahrajnie. Informacje na temat kontraktu w Mercedesie powinno zostać potwierdzone w najbliższych dniach, ale i Toto Wolff i George Russell w ostatnich dniach wypowiadali się w taki sposób, że raczej nie ma wątpliwości.

Czytaj też:

Robert Kubica wraca do Formuły 1! Zastąpi chorego na COVID-19 Kimiego Räikkönena