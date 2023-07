Zaskakujący transfer w Formule 1. Coś takiego zdarza się rzadko

Właśnie doszło do sensacyjnego transferu w świecie Formuły 1. Co prawda mówiono o nim od jakiegoś czasu, ale do tego typu ruchów dochodzi bardzo rzadko. Daniel Ricciardo wraca do AlphaTauri – już oficjalnie.

Sezon w Formule 1 jest w pełni, a co za tym idzie, bardzo rzadko w jego trakcie dochodzi do przenosin kierowców pomiędzy poszczególnymi zespołami. Tym razem jednak zostaliśmy świadkami właśnie takiej nietypowej sytuacji, a cała historia potoczyła się ekspresowo. 11 lipca w sieci pojawiły się przecieki na temat Daniela Ricciardo i jeszcze tego samego dnia otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie transferu. Formuła 1. Daniel Ricciardo będzie jeździł w AlphaTauri Drużyna AlphaTauri, która pozyskała Australijczyka, ograniczyła się do stosunkowo lakonicznego komunikatu, podobnie zresztą jak sam zawodnik. Swój transfer skomentował zaledwie jednym zdaniem. – Jestem podekscytowany powrotem na tor z całą rodziną Red Bulla – powiedział, cytowany w oficjalnym oświadczeniu. Nieco więcej dowiedzieliśmy się natomiast z ust Franza Tosta, szefa zespołu. – Jest mi bardzo miło powitać Daniela w naszej ekipie. Nie mamy wątpliwości co do jego umiejętności, a biorąc pod uwagę fakt, że zna wielu z nas, jego adaptacja i integracja będzie łatwa. Drużyna skorzysta na jego doświadczeniu, w końcu mówimy o ośmiokrotnym zwycięzcy wyścigów Formuły 1 – powiedział działacz. Ważny szczegół transferu Daniela Ricciardo Ricciardo w AlphaTauri zastąpi doświadczonego zawodnika, czyli Nycka de Vriesa i stanie się to już od Gran Prix Węgier. Tost poświęcił kilka słów również Holendrowi. – Przy okazji pragnę podziękować Nyckowi za jego cenny czas spędzony w ekipie. Życzę mu wszystkie najlepszego w przyszłości – czytamy w komunikacie. Niedługo po ogłoszeniu przenosin Australijczyka oświadczenie wydał również Red Bull. Z tej publikacji dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat transferu. 35-latek przeniósł się do siostrzanego zespołu jedynie na krótki okres, a mianowicie do końca 2023 roku. Czytaj też:

