Słynny kierowca F1 i… polskie piwo. Niebywałe sceny po GP Wielkiej Brytanii

Kierowcy F1 mają za sobą kolejny wyścig sezonu 2024. Choć po kolejny tytuł mistrzowski zmierza Max Verstappen, to ostatnie dwa Grand Prix padły łupem kierowców zespołu Mercedes. Dawny dominator mocno się cieszył, bo dawno nie miał tak dobrego okresu. Po zwycięstwie George’a Russella w Austrii, w Wielkiej Brytanii, przed własną publicznością, triumfował Lewis Hamilton, śrubując swój ogromny rekord wygranych w karierze.

Polskie piwo popularne po wyścigu F1

Dla siedmiokrotnego mistrza świata było to 104 zwycięstwo w Formule 1. Tuż za nim rywalizację ukończył lider klasyfikacji generalnej z Holandii oraz Lando Norris. Kierowca McLarena pokazuje się w obecnym sezonie z dobrej strony. To on jest drugim kierowcą w zestawieniu zaraz po Verstappenie. Na Silverstone miał okazję odkuć się po pechu z Austrii, gdzie po kolizji z Holendrem musiał wycofać się z wyścigu.

Po zajęciu trzeciego miejsca Anglik miał okazję do celebrowania sukcesu wraz z rodzimymi kibicami. Kamery nagrały niecodzienną scenę na scenie po wyścigu. Norris wziął buta Oscara Piastriego (zespołowego kolegi) i nalał do niego polskiego piwa. Tzw. „shoey” to niecodzienny zwyczaj celebracji, który powstał za sprawą Daniela Riccardo. Oficjalne konto Formuły 1 udostępniło filmik na Instagramie, czym wywołało ogromną falę komentarzy ze strony fanów znad Wisły. Ci szybko rozpoznali markę trunku. „Jak do tego doszło, nie wiem. Lando jest teraz na Ty” – napisał na Twitterze komentator Formuły 1 Michał Gąsiorowski, nawiązując tym samym do hasła reklamowego polskiej firmy.

twitter

Kariera Lando Norrisa w F1

Lando Norris jest znany z niecodziennych zachowań i wielkiej sympatii. Urodzony w 1999 roku zawodnik do tej pory wygrał tylko jeden wyścig F1. Ma w dorobku także wywalczone dwa pole position.

Czytaj też:

Formuła 1. Szefowie zespołu Audi mówią o postępach w pracach nad silnikiemCzytaj też:

Legendarna postać żegna się z Red Bullem. Był współtwórcą największych sukcesów