Jeremy Sochan nie jest Polakiem? Szokujące zachowanie dziennikarzy

Jeremy Sochan to kolejny Polak w NBA. 19-letni reprezentant Polski ostatni sezon spędził na uniwersytecie Baylor w Teksasie. Przed nim grali tam Maciej Lampe, Cezary Trybański i Marcin Gortat. W drafcie NBA Sochana wybrała drużyna San Antonio Spurs, o której 19-letni Polak powiedział, że ma najlepszą drużynę z największymi osiągnięciami, ponadto grają drużynowo. Według świeżo upieczonego gracza NBA, Spursi potrzebują kogoś z jego parametrami oraz wszechstronnością.

Sky Sport: Sochan został brytyjskim koszykarzem w NBA

Temat draftu NBA i decyzja San Antonio Spurs o wybraniu Jeremiego Sochana z „dziewiątką”, nie jest tylko komentowana w Polsce. W popularnej telewizji śniadaniowej „Good Morning Sport Fans”, dziennikarze Sky Sport News skomentowali wydarzenia w świecie koszykarskiej elity.

Dziennikarze z Wielkiej Brytanii przedstawili Sochana jako... Brytyjczyka. „Jeremy Sochan został pierwszym brytyjskim koszykarzem, który został wzięty do gry z NBA Draft od ponad dekady” – napisała telewizja na Twitterze.

Na zamieszczonym we wpisie nagraniu, można usłyszeć, że to była wielka noc dla brytyjskiej koszykówki. „Jeremy Sochan został wybrany przez San Antonio Spurs z numerem 9. w drafcie NBA. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, a wychował w Milton Keynes i Southampton. Jest on pierwszym od ponad dekady brytyjskim koszykarzem wybranym w drafcie – powiedzieli gospodarze „Good Morning Sport Fans”.

Sochan ma polskie obywatelstwo

Wpis na Twitterze został skomentowany, głównie przez kibiców z Polski, którzy obśmiewają wpis Brytyjczyków, oraz publikują zdjęcia Sochana w koszulce reprezentacji Polski. Wszystko przez to, że Jeremy Sochan posiada polskie i amerykańskie obywatelstwo. Jego matka jest Polką – ma na imię Aneta, a jego nieżyjący ojciec – Ryan, był Amerykaninem. 19-latek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2021 roku w meczu z Rumunią w lutym 2021 roku.

