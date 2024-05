To może być gigantyczne wzmocnienie w walce o igrzyska. Polska gwiazda zmieni dyscyplinę?

Michał Sokołowski to jedna z wyróżniających się postaci polskiej koszykówki ostatnich lat. Koszykarz świetnie sobie radzi w lidze włoskiej, występując najpierw w Treviso, a obecnie w Napoli prowadzonym przez selekcjonera reprezentacji Polski Igora Milicicia. Chorwacko-polski trener mocno ufa skrzydłowemu zarówno w klubie, jak i w kadrze. To na nim i na Mateuszu Ponitce głównie opiera się gra Biało-Czerwonych.

Gwiazda reprezentacji może wzmocnić kadrę 3x3

Bez wątpienia to na tych dwóch graczach będzie opierał kadrę Milicić podczas zaplanowanego na początek lipca turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Walencji. Polska dostała się na zmagania poprzez wygranie zmagań prekwalifikacyjnych w Gliwicach w ubiegłym roku. Zadanie dostania się na turniej olimpijski jest bardzo trudne, bowiem awans wywalczy tylko jedna spośród sześciu ekip. Oprócz Polaków chrapkę na bilety mają Hiszpanie, aktualni mistrzowie Europy. Dla kadry Sergio Scariolo brak awansu były potężnym zaskoczeniem.

Co ciekawe, Sokołowski może powalczyć o dwie kwalifikacje olimpijskie. Sensacyjną informację opublikował serwis sport.pl. Według doniesień urodzony w 1992 roku gracz miałby wspomóc kadrę Polski w odmianie 3x3. Polska wystawiła swoją ekipę w Tokio, lecz teraz nie zdołała jeszcze wywalczyć przepustek do stolicy Francji. W dniach 16-19 maja będą mieli ostatnią szansę podczas turnieju w Debreczynie.

Nikt z ramienia Polskiego Związku Koszykówki nie potwierdził jeszcze tych informacji, choć sam zawodnik widnieje na liście rezerwowych kadry dostępnej na stronie FIBA. Patrząc po stylu gry Sokołowskiego wydaje się, że bardzo dobrze wpasuje się do oczekiwań, jakie niesie ze sobą trzyosobowa odmiana basketu. Klub „Sokoła” nie awansował do play-offów Serie A, przez co zawodnik jest dostępny do ewentualnej gry.

twitter

Kariera Michała Sokołowskiego

Michał Sokołowski był członkiem kadry Polski, która zajęła czwarte miejsce na Eurobaskecie 2022. W przeszłości skrzydłowy grał w barwach Legii Warszawa, Bestiktasu czy Rosy Radom.

Czytaj też:

Trenerzy nie zostawili niedomówień. To on jest najlepszym graczem w PolsceCzytaj też:

Takiej kary zawodnik NBA się nie spodziewał. Nie zagra już w lidze