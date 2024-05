Ten rzut przesądził o wielkim sukcesie. Polscy koszykarze zagrają na igrzyskach

W 2021 roku zarówno koszykówka 3x3, jak i reprezentacja Polski w tej dyscyplinie po raz pierwszy pojawiła się na igrzyskach olimpijskich. Choć Biało-Czerwoni nie podbili wówczas tej imprezy, to wdarli się do świadomości kibiców nad Wisłą. Fani dostaną kolejną szansę do obejrzenia zawodników Piotra Renkiela, bowiem rzutem na taśmę wywalczyli bilety do Paryża.

Polscy koszykarze 3x3 pojadą na igrzyska olimpijskie

Reprezentacja Polski 3x3 mężczyzn miała tylko jedną szansę awansu. Prowadziła ona przez turniej kwalifikacyjny w Debreczynie. W fazie grupowej zmagań na Węgrzech (na których dostępne były ostatnie trzy nominacje na igrzyska) Biało-Czerwoni przegrali z Mongolią, lecz wygrali z Japonią i Belgią. W ćwierćfinale po zaciętej i niesamowicie nerwowej końcówce pokonali Austriaków 21:19. To oznaczało, że już tylko jedno zwycięstwo dzieliło ich od upragnionego awansu.

W półfinale Biało-Czerwoni mieli jednak niewiele do powiedzenia. Litwni punktowali mankamenty w ich grze, skutecznie wykorzystując błędy. Wygrana 21:15 dała im awans, a Polaków skazała na walkę o trzecie miejsce – ostatnie dające prawo gry w Paryżu. Koszykarze Piotra Renkiela (Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski, Adrian Bogucki i Filip Matczak) musieli po raz drugi zawalczyć z Mongołami.

Rywale grali w trójkę, bo jeden z zawodników otrzymał dyskwalifikację do końca turnieju za niesportowe zachowanie. W tak intensywnej dyscyplinie miało to znaczenie. Rywale od początku mocno napierali na Polaków. Prowadzili już 15:9 na nieco ponad cztery minuty przed końcem spotkania. Biało-Czerwoni wzięli się do odrabiania strat. Przez moment prowadzili, ale finalnie o losach awansu na igrzyska przesądziła dogrywka. Przy wyniku 20:20, „dwójkę” rzutem o tablicę trafił Przemysław Zamojski. Dało to zwycięstwo 22:20 i wymarzony awans na turniej olimpijski.

twitter

Żeńska reprezentacja Polski bez awansu na IO

Na tym samym turnieju o awans walczyła także żeńska kadra 3x3. Zespół w składzie Marissa Kastanek, Aleksandra Zięmborska, Klaudia Sosnowska i Weronika Telenga wyszły z fazy grupowej, lecz w ćwierćfinale mocno uległy Hiszpankom 13:21, późniejszym zdobywczyniom kwalifikacji olimpijskiej.

Czytaj też:

Oni powalczą o sukces XXI wieku. Igor Milicić przedstawił kadrę koszykarzyCzytaj też:

Skandal w meczu juniorów. Była gwiazda polskiej ligi rzuciła się z pięściami