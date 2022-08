PZLA opublikował listę Polaków na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Oni będą nas reprezentować

Każde lato to czas, kiedy wszyscy fani lekkoatletyki mają wiele okazji, by śledzić poczynania swoich ulubieńców. Nie inaczej będzie już za tydzień, czyli od 15 sierpnia, kiedy to ruszą mistrzostwa Europy. Wiadomo już, że do Monachium pojedzie bardzo szeroka kadra reprezentantów Polski. Na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki opublikowano listę, na której znalazło się aż 81 nazwisk Biało-Czerwonych.

Lista gwiazd reprezentacji Polski, które wezmą udział w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy

Kobiety:



Ewa Swoboda (bieg na 100 metrów, sztafeta 4x100 metrów)

Iga Baumgart-Witan (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Natalia Kaczmarek (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Anna Kiełbasińska (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Justyna Święty-Ersetic (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Sofia Ennaoui (bieg na 1500 metrów)

Pia Skrzyszowska (bieg na 100 metrów przez płotki)

Malwina Kopron (rzut młotem)

Adrianna Sułek (siedmiobój)

Katarzyna Zdziebło (chód na 20 kilometrów)

Kinga Gacka (sztafeta 4x400 metrów)

Małgorzata Hołub-Kowalik (sztafeta 4x400 metrów)

Mężczyźni:



Kajetan Duszyński (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Karol Zalewski (bieg na 400 metrów, sztafeta 4x400 metrów)

Patryk Dobek (bieg na 800 metrów)

Michał Rozmys (bieg na 1500 metrów)

Damian Czykier (bieg na 110 metrów przez płotki)

Piotr Lisek (skok o tyczce)

Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą)

Michał Haratyk (pchnięcie kulą)

Paweł Fajdek (rzut młotem)

Wojciech Nowicki (rzut młotem)

Paweł Wiesiołek (dziesięciobój)

Pełna lista reprezentantów Polski, którzy wystąpią w Monachium, dostępna jest na stronie internetowej PZLA.

