Paweł Wiesiołek blisko czołówki po połowie dziesięcioboju. Oto jego wyniki i klasyfikacja Monachium 2022

Już pierwszy dzień lekkoatletycznych mistrzostwa Starego Kontynentu był wyjątkowo pracowity dla Pawła Wiesiołka. Zawodnik ten uprawia bowiem dziesięciobój, a w związku z tym 15 sierpnia brał udział w wielu konkurencjach. Kibice mieli prawo martwić się o to, jak sobie poradzi, ponieważ co jakiś czas Polak łapał się za mięsień w nodze i go rozmasowywał. Osiągane przez niego rezultaty bynajmniej nie sugerowały, że ma jakiś kłopot.

Monachium 2022. Dobre występy Pawła Wiesiołka w sesji porannej

Wiesiołek rozpoczął od osiągnięcia wyniku 11,07 w biegu na 100 metrów, do mety dobiegł jako drugi w swojej turze. Wytrzymał sporą presję, bo ze względu na dwa falstarty Niemców (Abele i Kazmierka) dziesięcioboiści podchodzili do tego biegu trzy razy. Pierwszy był Oiglane, a szkoda, bo przez większą część wyścigu to Polak prowadził i dopiero pod koniec Estończyk go wyprzedził. Po tej konkurencji Biało-Czerwony był na dziewiątej lokacie.

Niedługo potem wieloboiści przystąpili do skoku w dal, w którym w pierwszej próbie Wiesiołek uzyskał dystans 7,15 metra. Drugie swoje podejście spalił, ale za trzecim razem pokazał moc. Idealnie trafił w belkę i dzięki temu poleciał bardzo daleko, bo aż na 7,45 metra. W tej konkurencji wywalczył czwartą lokatę, dzięki czemu awansował na piątą w klasyfikacji generalnej.

Paweł Wiesiołek kontynuował dobrą passę wieczorem 15 sierpnia

Wiesiołek kapitalnie wypadł w pchnięciu kulą już w pierwszej próbie, dorzucając na 15,11. Był to jego najlepszy rezultat w tym sezonie i na tyle dobry, by zdobyć mnóstwo punktów i na chwilę wskoczyć na podium. Następnie dziesięcioboiści przystąpili do skoku wzwyż, w którym Polak też poradził sobie z powodzeniem. Rywalizację w tej części zawodów zakończył na pułapie 2,02 metra.

Ostatnią konkurencją, w której Wiesiołek musiał brać udział 15 sierpnia, był bieg na 400 metrów. Polak wypadł w nim świetnie, aczkolwiek nie aż tak, jak mógł. Prowadził bowiem przez lwią część wyścigu, aczkolwiek pod koniec zupełnie opadł z sił. Na metę dotarł więc jako drugi z czasem 49,88, tuż za reprezentantem Szwecji. Po trzech biegach był to jednak 11. wynik.

Wyniki Pawła Wiesiołka po pierwszym dniu dziesięcioboju. Które miejsce zajął?

Po pierwszym dniu Wiesiołek uzbierał 4205 punktów. W klasyfikacji generalnej zajął piątą lokatę. W drugim dniu Monachium 2022 wystartuje w konkurencjach takich jak: bieg na 110 metrów przez płotki, rzut dyskiem, skok o tyczce, rzut oszczepem i bieg na 1500 metrów.

Oiglane z Estonii ma 4208 punktów, Skotheim z Norwegii 4324, Dester z Włoch 4327, a Ehammer ze Szwajcarii 4661.

