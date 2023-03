Joanna Jóźwik ogłosiła zakończenie kariery sportowej. „Czas powiedzieć pas”

Joanna Jóźwik to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Jest multimedalistką międzynarodowych imprez lekkoatletycznych. Na jej koncie widnieje m.in. medal mistrzostw Europy, a także 5. miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Niestety w ostatnich miesiącach regularnie prześladowały ją kontuzje, co m.in. wpłynęło na jej decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Mimo wszystko jest bardzo zadowolona z tego, co udało jej się osiągnąć.

Joanna Jóźwik skończyła sportową karierę

Specjalizacją Joanny Jóźwik były biegi na 800 m. W 2014 roku podczas mistrzostw Europy w Zurychu udało jej się zdobyć brązowy medal, ale też dwa razy zajmowała trzecie miejsce w halowych mistrzostwach Starego Kontynentu. W udzielonym wywiadzie dla „TVP Sport” przyznała, że ostatni rok spędziła na analizie swojej kariery i tego, co osiągnęła, i jak sama twierdzi, jest bardzo zadowolona ze wszystkiego, co ją spotkało na sportowej drodze. Mimo tego, postanowiła rozstać się z profesjonalnym uprawianiem lekkiej atletyki.

— Osiągnęłam bardzo dużo. Jestem z siebie bardzo zadowolona i dumna. Byłam na wielu fajnych imprezach. Reprezentowałam godnie nasz kraj na międzynarodowym tle. Nie mam sobie nic do zarzucenia. (...) Jest wiele emocji. Muszę jednak przyznać, że zbyt długo zwlekałam z przekazaniem tych wieści. Powinna zrobić to dużo wcześniej. Od czasu do czasu pojawiają się myśli typu: Kurczę, a może mogłabym jeszcze coś zdziałać?. Potem przychodzi czas na refleksję. To już bez większego sensu. Trzeba iść dalej — stwierdziła Joanna Jóźwik.

Joanna Jóźwik: Miałam dość kontuzji

32-latka przyznała, że sport zawodowy pochłonął większość jej życia, a na decyzję o zakończeniu kariery wpłynęło wiele czynników. Jednym z nich było zdrowie.

– Na tę decyzję wpłynęło wiele kwestii. Miałam dość kontuzji. Chciałam zacząć na sto procent robić coś innego. Sport zawodowy pochłania całe życie. Nie byłam w stanie działać na innych płaszczyznach. Czułam, że organizm nie był w stanie osiągać tak dobrych wyników, o jakich myślałam. Wiem, że nie pobiłabym już „życiówek” – dodała biegaczka.

