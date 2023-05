Inauguracja Diamentowej Ligi 2023. Natalia Kaczmarek pokazała moc

W inauguracji Diamentowej Ligi w Dosze wzięło udział czworo Polaków Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów, Angelika Cichocka na dystansie 1500 metrów oraz Norbert Kobielski w skoku wzwyż.

Diamentowa Liga: Natalia Kaczmarek pokazała moc; Norbert Kobielski blisko podium

Na pierwszy ogień poszły Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów. Spośród Biało-Czerwonych najlepiej pokazała się pierwsza z wymienionych, która z czasem 51,64 zajęła trzecie miejsce. Jej rodaczka była siódma (53,08). Tę konkurencję zwyciężyła Marileidy Paulino z Dominikany (50,51), a tuż za nią linię mety przekroczyła Shamier Little z USA (50,84).

W skoku wzwyż Norbertowi Kobielskiemu nie zabrakło wiele do podium. W najlepszej próbie Polak przeskoczył 2,18 m. Lepsi od niego byli tylko Amerykanin JuVaughn Harrison (2,32), Koreańczyk Sanghyeok Woo (2,27) i Katarczyk Mutaz Essa Barshim (2,24).

Diamentowa Liga: Mniej udany powrót Angeliki Cichowskiej

Po długim czasie spowodowanym kontuzjami do startów wróciła Angelika Cichocka. Niestety o powrót do dawnej formy Polka musi jeszcze trochę powalczyć, ale inauguracyjny mityng Diamentowej Ligi był dobry, by się sprawdzić.

Ostatecznie Polska zakończyła na 13. miejscu z czasem 4.17,75. Na podium uplasowały się Kenijka Faith Kipyegon, która uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie, a wyniósł on 3.58,57. Na pozostałych miejscach na podium uplasowały się dwie reprezentantki Etiopii – Diribe Welteji (3.59,54) i Freweyni Hailu (4.00,29).

Diamentowa Liga – co to?

Diamentowa Liga to rozgrywany od 2010 roku cykl najbardziej prestiżowych mityngów lekkoatletycznych, który zastąpił Golden League. Lekkoatleci biorą udział w zmaganiach na całym świecie, m.in. w Chinach, USA, w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz od 2022 r. w Polsce na Stadionie Śląskim podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatleci i lekkoatletki rywalizują w 32 konkurencjach i ci sportowcy, którzy zgromadzą najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej swojej konkurencji otrzymują diament.

Każdy występ lekkoatletów i lekkoatletek jest punktowany według schematu. Zwycięzca otrzymuje osiem punktów, za drugą lokatę jest siedem „oczek”, za trzecie miejsce jest tych punktów sześć i tak dalej. W tym roku odbędzie się aż 14 mityngów, a pierwszy z nich odbył się w piątkowy wieczór w Katarze. Finał Diamentowej Ligi odbędzie się we wrześniu w amerykańskim Eugene w stanie Oregon.

