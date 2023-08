Polscy sportowcy nie mają litości dla Roberta Karasia. To porównanie zrobiło furorę

Robert Karaś całkiem niedawno był podziwiany przez całą Polskę za pobicie rekordu w dziesięciokrotnym Ironmanie, ale kiedy na jaw wyszło, że świadomie zażywał doping, spotkała go ogromna krytyka. Zareagowały też gwiazdy polskiego sportu, które nie szczędziły mu gorzkich słów.

„Robert Karaś okazał się leszczem”

„Pewnie już było, ale napiszę. Karaś okazał się zwykłym leszczem” – napisał na Twitterze Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, a obecnie telewizyjny ekspert. Jego wpis na Instagramie podała dalej gwiazda lekkoatletyki, czyli Iga Baumgart-Witan. „Jak zwykle błyskotliwie i w punkt” – stwierdziła. Porównanie siatkarza wyjątkowo spodobało się internautom, bo w kilka godzin uzbierał ponad 1600 polubień.

„Stosowanie dopingu kojarzy mi się ze skrajną głupotą. Pewien człowiek tylko mi to potwierdził” – czytamy z kolei na profilu Marka Plawgi, który ostatnio jednoznacznie odniósł się też do kontrowersji wywołanych przez Michała Kubiaka. W podobne tony uderzyła też Agnieszka-Kobus Zawojska, znana wioślarka. „Uczciwy gość z wczoraj dzisiaj przyznaje się do dopingu i uważa, że to nic złego. Proponuję znaleźć jego obrońcom innych idoli. Trudno zaufać takiej osoby” – napisała na Twitterze.

twitter

Sportowcy krytykują Roberta Karasia

Duże kontrowersje wywołały słowa Karasia dotyczące także tego, że ze względu na krytykę ze strony szefa Polskiej Agencji Antydopingowej. Triathlonista stwierdził, iż przez Michała Rynkowskiego stracił kontrakt warty 600 tysięcy złotych. To oburzyło między innymi Monikę Pyrek, była lekkoatletka. „A nie przypadkiem przez swoje decyzje go stracił? Świadome stosowanie dopingu i robienie z siebie ofiary nie mieści mi się w głowie!” – napisała.

„Wskazywanie na szefa POLADA jako winnego, gdy samemu przyznaje się do świadomego stosowania dopingu, jest dyskwalifikujące nie tylko na polu sportowym” – dodał Szymon Ziółkowski, dawny młociarz, który obecnie trenuje Pawła Fajdka.

Czytaj też:

Robert Karaś wskazał palcem winnego. To on ograniczył rozwój jego karieryCzytaj też:

Podał Karasiowi doping, bierze winę na siebie. Słowa zaskoczenia „pasjonaty”