Rodzina lekkoatletki się powiększyła. Małgorzata Hołub-Kowalik urodziła

Trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce, gdzie najlepsi polscy sportowcy walczą o jak najlepsze rezultaty. Wielu Biało-Czerwonych nie pojechało na czempionat, wśród nich są zawodniczki z tzw. oryginalnego składu „Aniołków Matusińskiego”, które przez lata dawały nam wiele radości i medali. W Budapeszcie nie oglądamy kontuzjowanych Justyny Święty-Ersetic, Igi Baumgart-Witan i Anny Kiełbasińskiej, które leczą kontuzję, a Małgorzata Hołub Kowalik była w ciąży.

Małgorzata Hołub-Kowalik została mamą!

Była, bo według informacji serwisu „Bieganie.pl” lekkoatletka urodziła córeczkę! „Małgorzata Hołub Kowalik została MAMĄ! GRATULACJE dla rodziców” – czytamy.

Wczoraj, tj. poniedziałek 21 sierpnia zamieściła post na Instagramie, w którym wyznała, że dobrze będzie pamiętać okres ciąży. „Będę miło wspominać ten czas z dużym Brzuszkiem. Były też gorsze momenty, o których raczej długo nie będę pamiętać. Czas poznania swojego ciała i jego możliwości. Prawie 20 lat zawodowego uprawiania sportu pomogło mi znieść tę ciążę naprawdę aktywnie, ale tego byliście świadkami” – napisała.

„Zaczynamy ostateczne odliczanie. Teraz czas na nowe wyzwania” – dodała.

Małgorzata Hołub-Kowalik obawiała się ujawniać informacji o ciąży

Jakiś czas temu na łamach WP SportowychFaktów lekkoatletka wyznała, że długo zwlekała z ujawnieniem tej informacji. – Trochę z tym czekaliśmy, ponieważ sam początek ciąży jest przecież niewiadomą, mogą się pojawić komplikacje. Nie byłabym też gotowa na publiczne tłumaczenia, gdyby coś potoczyło się nie po naszej myśli – poinformowała.

Sportsmenka przyznała, że wybrała odpowiedni jej zdaniem moment, by urodzić dziecko. – Nie jestem najmłodsza, a to odpowiedni czas. Sportowo jestem spełniona, mam medale wszystkich imprez – wymieniła i dodała, że w przyszłości planuje wrócić do sportu.

– Nie wiem, czy mi się uda, obiecuję, że spróbuję. Ale jeśli nie, to mój świat się nie zawali – zakończyła.