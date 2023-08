Ogromny zawód w kwalifikacjach na 200 metrów mężczyzn. Albert Komański pobiegł poniżej swoich możliwości

Środa 23 sierpnia jest słodko-gorzka dla polskich lekkoatletów. Najpierw Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz niestety nie zakwalifikowały się do biegu na 800 metrów.

Kryscina Cimanouska awansowała do półfinału biegu na 200 metrów

Z kolei w kwalifikacjach w dyscyplinie na 200 metrów klasę pokazała Kryscina Cimanouska. Niestety Martyna Kotwiła nie dała rady awansować dalej.

Po biegu w rozmowie z dziennikarzami TVP Sport Cimanouska wyznała, że była zdziwiona, że awansowała do półfinału. – Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Dałam z siebie wszystko i starałam się skupić. Trochę zwolniłam w końcówce. Może w drugim biegu będzie jeszcze lepiej. Chciałabym podziękować wszystkim swoim kibicom – dodała Cimanouska.

Albert Komański nie dał rady awansować do półfinału

O 12:15 rozpoczęła się konkurencja panów na tym samym dystansie. Jedynym reprezentantem Polski, walczącym w kwalifikacjach był Albert Komański. Nasz reprezentant pojawił się na torze dopiero w ostatnim – siódmym biegu. Na początku było trochę kontrowersji, bo Francuz Zeze został zdyskwalifikowany po falstarcie, ale po proteście sędziowie zmienili decyzję i ostatecznie dopuścili go do biegu. Niestety Albert Komański zdecydowanie zawiódł i finiszował jako ostatni (21,16), co sprawiło, że nie zakwalifikował się do półfinału.

Przypomnijmy, kwalifikację uzyskało po trzech najlepszych zawodników ze wszystkich siedmiu biegów i trzech najszybszych tzw. lucky loserów. Finalnie Albert Komański zakończył swój bieg jako siódmy, bo sędziowie podtrzymali decyzję o dyskwalifikacji francuskiego sprintera. Najszybszy w eliminacjach był Zharnel Hughes z czasem 19,99.

W sesji wieczornej na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie zobaczymy m.in. Anitę Włodarczyk, o finał biegu na 100 metrów przez płotki powalczy Pia Skrzyszowska, a o medal na dystansie 400 metrów powalczy Natalia Kaczmarek. Program pozostałych startów Polaków na środę 23 sierpnia znajdziesz tutaj.

