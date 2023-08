Życiowy rekord polskiej biegaczki. Nawet to nie wystarczyło w mistrzostwach świata

W rywalizacji pań na 3000 metrów z przeszkodami wystartowały dwie reprezentantki Polski – Alicja i Aneta Konieczek, u których zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Rywalizację w kwalifikacjach podzielono na trzy wyścigi, a jako pierwsza do boju stanęła pierwsza z wymienionych zawodniczek.

Alicja Konieczek z rekordem życiowym, ale bez awansu

Starsza z sióstr niemal od samego utrzymywała się w pierwszej piątce, a właśnie taki wynik dawał bezpośredni awans do kolejnego etapu. Niestety w pewnej chwili rywalki zepchnęły ją na niższą pozycję, do drugiej połowy stawki. Mniej więcej po jednej trzeciej biegu Polka spadła na trzecią lokatę od końca, co nie zwiastowało nic dobrego, choć później udało jej się przesunąć na wyższe miejsce.

Bieg ten był jednak bardzo szybki, bo zakończenie go w czołówce oznaczałoby pobicie jej rekordu życiowego, wynoszącego 9:25. Do tego Alicja wyraźnie osłabła tuż przed ostatnim okrążeniem, biegnąc jako siódma, ze stratą do szóstej Brytyjki, którą wyprzedziła po wewnętrznej tuż przed finiszem. Niestety piątej Tunezyjki nie była w stanie prześcignąć. Mimo braku awansu starsza z sióstr Konieczek osiągnęła najlepszy czas w karierze – 9:23,45. Do awansu zabrakło jej 38 setnych.

Aneta Konieczek była bez szans

W podobny sposób rywalizację rozpoczęła Aneta, czyli mistrzyni Polski. Pech chciał, że w jej wyścigu przeciwniczki były jeszcze mocniejsze, a mniej więcej po połowie rywalizacji widzieliśmy obrazki rodem z… Kolarstwa. Trzy lekkoatletki uciekły reszcie, a daleko za nimi oglądaliśmy, jak radzi sobie grupa pościgowa.

Z czasem dla młodszej siostry Konieczek robiło się coraz trudniej, a zmęczenie dawało o sobie znać. Układ zawodniczek rozciągał się, a nasza rodaczka niestety osuwała się w stawce. Na dwa okrążenia przed końcem była dopiero jedenasta. Do oponentek miała ogromną stratę, właściwie nie do odrobienia. Do samego końca wyścigu nic się nie zmieniło. Polka zakończyła rywalizację na przedostatniej pozycji.

Czytaj też:

Malwina Kopron z najlepszym wynikiem sezonu na MŚ! Młot pofrunął dalekoCzytaj też:

Polka rozpłakała w trakcie wywiadu. Lekkoatletka nie kryła rozczarowania