Natalia Kaczmarek będzie miała wyjątkową osobę w teamie. Kolejne sukcesy o krok?

Natalia Kaczmarek wytrzymała presję, jaka towarzyszyła jej przy okazji startu na MŚ w Budapeszcie. Na swoim koronnym dystansie 400 metrów Polka sięgnęła po srebrny medal, realizując tym samym cel, jaki zakładała sobie na tegoroczną imprezę docelową. Polka potwierdziła, że jest w ścisłej czołówce i z nadziejami może spoglądać na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024).

Ojciec Natalii Kaczmarek zdradził tajemnicę

Radość po sukcesie polskiej lekkoatletki była wielka. W studio TVP Sport w Budapeszcie gościł ojciec wicemistrzyni świata Krzysztof Kaczmarek. Jak przyznał, medal jeden z córek to nie jedyny powód do radości. Okazuje się bowiem, że do trenowania pod okiem trenera Marka Rożeja dołącza również Anna Kaczmarek. Siostra wicemistrzyni świata specjalizuje się w biegu na 400 metrów przez płotki.

Informację przekazaną przez rozradowanego ojca lekkoatletek potwierdził również w czwartek Kacper Merk, dziennikarz Eurosportu. Trener Rożej jest szkoleniowcem prowadzącym Natalię Kaczmarek i jeśli siostra wicemistrzyni świata ma równie duży sportowy potencjał, to Polska z takiego siostrzanego duetu może mieć mnóstwo radości.

Rekordowa reprezentacja Polski na MŚ 2023

W Budapeszcie zameldowała się pokaźna grupa Biało-Czerwonych. Łącznie aż 67 nazwisk czyli rekordowa liczba, spoglądając na poprzednie osiemnaście edycji MŚ na otwartym stadionie. Te zawody są rozgrywane od 1983 roku.

Reprezentacja Polski na poprzednich MŚ, w amerykańskim Eugene (2022), zdobyła cztery medale. Jeden złoty i trzy srebrne. Mistrzem został Paweł Fajdek w rzucie młotem, a w tym samym konkursie srebro zdobył Wojciech Nowicki. Do tego dwa srebrne krążki dołożyła w chodzie na dystansie 20 i 35 km Katarzyna Zdziebło. Taki dorobek dał Polakom w klasyfikacji medalowej MŚ 2022 ósmą lokatę.

Rekordowe pod względem dorobku medalowego dla reprezentacji Polski MŚ były zawody z 2009 roku. Wówczas Polska zdobyła dziewięć medali (2-4-3).

