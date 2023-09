Wielka tragedia w świecie lekkoatletyki. Nie żyje dwukrotna mistrzyni olimpijska

Ruth Fuchs odnosiła największe sukcesy w karierze sportowej w latach 70. Swój pierwszy złoty krążek olimpijski w rzucie oszczepem wywalczyła w roku 1972, a kolejny cztery lata później w Monachium. Poza sukcesami na igrzyskach osiągała również najlepsze wyniki w mistrzostwach Europy. Dwukrotnie została mistrzynią Starego Kontynentu w latach 1974 i 1978. Ponadto jest sześciokrotną rekordzistką świata w tej dyscyplinie. Wieść o jej śmierci błyskawicznie rozeszła się w mediach społecznościowych.

Ruth Fuchs nie żyje

Pierwszy rekord świata Ruth Fuchs pobiła w 1972 roku. Co ciekawe, odebrała go wówczas Polce Ewie Gryzieckiej, która w meczu Polska – Rumina – RFN rzuciła oszczepem na odległość 62,70 m i cieszyła się nim zaledwie... pół godziny. Właśnie wtedy Niemka, która wówczas startowała w barwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), cisnęła nim aż na 65,06 m. Przypadł do niej przydomek „kobieta z żelazną ręką”. Niestety z biegiem czasu nie obyło się bez wielkiego skandalu, którego stała się bohaterką.

Po wielu latach Ruth Fuchs przyznała się do stosowania dopingu w postaci testosteronu. Wówczas było to bardzo popularne w NRD, a jej mąż Karl Hellman specjalizował się w sprawach dopingowych. Kiedy lekkoatletka zakończyła profesjonalną karierę sportową, zdecydowała się na wejście w świat polityki. Pierwotnie należała do PDS, po czym dołączyła do Die Linke. Przewodniczący tej grupy parlamentarnej w parlamencie kraju związkowego Turyngii, Steffen Dittes wystosował oficjalne oświadczenie po jej śmierci.

– Z głębokim smutkiem wspominamy dziś niezwykłą osobowość, Ruth Fuchs, która opuściła nas na zawsze. Ruth Fuchs była nie tylko zaangażowaną bojowniczką o sprawiedliwość społeczną, ale także niestrudzoną orędowniczką interesów sportu w Turyngii. Ruth Fuchs zostanie zapamiętana nie tylko jako wybitna sportsmenka i polityk, ale także jako zaangażowana i waleczna kobieta, zawsze gotowa pomagać innym – poinformował.

