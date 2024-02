Kosmiczny rekord rywalki Natalii Kaczmarek. To jasny sygnał dla Polki

Nie od dziś wiadomo, że Femke Bol jest prawdziwą dominatorką na dystansie 400 metrów. Holenderka zwyciężyła na ostatnich mistrzostwach Europy oraz świata i biegaczce nie robi problemu, czy rywalizacja odbywa się w hali, czy na otwartym powietrzu. A Holenderka ma dopiero 23 lata.

Femke Bol z rekordem świata na 400 metrów w hali

Kolejny wielki wynik holenderska lekkoatletka osiągnęła podczas mistrzostw Holandii, rozegranych w halowym wydaniu w Apeldoorn. Właśnie ten obiekt kolejny raz okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla Bol. Specjalistka od biegania na 400 metrów wykręciła kapitalny wynik. Poprawiając swoje najlepsze osiągnięcie, sięgnęła po rekord świata.

Bol już przed rokiem w Apeldoorn wykręciła rekordowe 49,26 sekundy. Jak się okazało, jeszcze lepiej poszło lekkoatletce w odsłonie 2024. Do złotego medalu i ogrania na swoim podwórku groźnej rodaczki Lieke Klaver lekkoatletka dołożyła nowy rekord w hali na swoim koronnym dystansie. Bol osiągnęła 49,24 sekundy, czyli o 0,02 lepiej niż przed rokiem. Co ciekawe, to lepszy rezultat niż najlepszy polski na tym dystansie poza halą, co pokazuje, o jakiej skali talentu mowa w przypadku holenderskiej mistrzyni.

twitter

Natalia Kaczmarek w pogoni za wynikiem Ireny Szewińskiej

Co na to najlepsza polska biegaczka? Natalia Kaczmarek celuje, póki co, w pobicie rekordu, który prawie od pół wieku należy do nieodżałowanej Ireny Szewińskiej. Na otwartym stadionie legenda polskiej lekkoatletyki wykręciła czas 49,29 s.

Rywalizacja z Bol? Z pewnością Kaczmarek będzie próbować, ale wydaje się, że dużo lepszymi warunkami do walki dla Polki są realia otwartego stadionu, aniżeli halowe. Jedna z najlepszych krajowych sportsmenek ostatnich lat z pewnością celuje w rywalizacje o najwyższe cele m.in. podczas imprezy czterolecia, czyli igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Czytaj też:

Prześladowca nęka Ewę Swobodę. „Ten ktoś jest popie******y”Czytaj też:

Polska biegaczka zwróciła się do rywalki. Odniosła się do kontrowersyjnej sytuacji