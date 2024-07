Mocny wpis polskiej lekkoatletki. „Przeczytam: trzeba było nie zaciążyć przed igrzyskami”

Adrianna Sułek-Schubert to jedna z wielu reprezentantek Polski, która powalczy o medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wieloboistka nie musiała się martwić o kwalifikację olimpijską zdobyła dosyć wcześnie, jeszcze w ubiegłym roku. Marzenia o starcie w stolicy Francji nie pozbawiła jej przerwa z powodu ciąży.

Polska wieloboistka odpowiada hejterom

Pochodząca z Bydgoszczy lekkoatletka w lutym rozpoczęła treningi do sezonu 2024. Było to zaledwie trzy tygodnie po urodzeniu dziecka. Adrianna Sułek-Schubert chętnie dzieliła się zdjęciami i filmami z treningów co przez niektórych internautów zostało przyjęte z wielkim podziwem, a przez innych ze zdziwieniem. Nie brakowało negatywnych komentarzy poddających w wątpliwość możliwości lekkoatletki do walki na najwyższym poziomie po długiej przerwie i urodzeniu dziecka.

Trener wieloboistki zapewniał w ostatnich dniach, że jego zawodniczka pokaże się w Paryżu z jak najlepszej strony. Ona sama również jest pewna swoich możliwości i z wielką nadzieją wyczekuje startu olimpijskich zmagań. Cały czas musi jednak borykać się z wieloma hejterami. To między innymi do nich skierowała najnowszy wpis na Instagramie.

„Napiszę, że jest cholernie ciężko, przeczytam „trzeba było nie zaciążyć przed igrzyskami”. Napiszę, że odliczam do startu, przeczytam „jedzie za nasze podatki na wycieczkę”. Odmówię wywiadu „sodówa jej odbiła”, 'gwiazda'” – napisała Sułek-Schubert.

„Mi tej wycieczki do Paryża nikt za ładne oczy nie dał. Nie martw się, w Paryżu turystycznie już byłam i w tym roku nie jadę tam na wycieczkę. Twój jad nie zaboli, nie sprawisz, że przestanę to robić, nie sprawisz, że odechce mi się wyjścia na trening, nie sprawisz, że zapłakana sięgnę po tabliczkę czekolady” – dodała wieloboistka.

instagram

Adrianna Sułek-Schubert powalczy na igrzyskach w Paryżu

Adrianna Sułek-Schubert może liczyć na duże wsparcie kibiców, którzy niezależnie od okoliczności wspierają ją w wysiłkach. Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio 25-latka zajęła 16. miejsce.

Czytaj też:

Wyciekł skład reprezentacji Polski na igrzyska! Jest kilka niespodzianekCzytaj też:

Polska biegaczka zaskoczyła przed igrzyskami. „Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam takie marzenie”