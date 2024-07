Wyciekł skład reprezentacji Polski na igrzyska! Jest kilka niespodzianek

Trzeba przyznać, że sytuacja jest kuriozalna. Oficjalnie skład reprezentacji Polski ma zostać ogłoszony przez Polski Komitet Olimpijski w poniedziałek, tj. 15 lipca. Odbędzie się nawet specjalna konferencja prasowa. Jak się jednak okazuje, można ogłosić skład lekkoatletek i lekkoatletów… wcześniej. W sieci, bez czekania na PKOl, a za sprawą listy, którą na swojej oficjalnej stronie internetowej ogłosiło World Athletics.

Paryż 2024: Oto skład kadry lekkoatletycznej reprezentacji Polski

Wiele nazwisk na liście, którą można znaleźć tutaj, nie zaskakuje. Jest jednak kilka niespodzianek. Przykłady? Młode talenty takie jak np. Anastazja Kuś, mająca zaledwie 17 lat. To dziewczyna, która biega na 400 metrów, czyli na koronnym dystansie Natalii Kaczmarek, jednej z najmocniejszych kart z Polski podczas zmagań w Paryżu.

Lekkoatletyczna reprezentacja Polski na IO 2024

100 m: Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz, Oliwer Wdowik



200 m: Martyna Kotwiła, Kristina Cimanouska, Albert Komański



400 m: Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Marika Popowicz-Drapała



800 m: Anna Wielgosz, Mateusz Borkowski



1500 m: Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska, Aleksandra Płocińska, Filip Rak, Maciej Wyderka



3000 m przeszkody: Alicja Konieczek, Aneta Konieczek, Kinga Królik



maraton: Aleksandra Lisowska, Angelika Mach



100 m ppł: Pia Skrzyszowska



110 m ppł: Jakub Szymański, Damian Czykier, Krzysztof Kiljan



skok wzwyż: Maria Żodzik, Norbert Kobielski



skok o tyczce: Piotr Lisek, Robert Sobera



skok w dal: Nikola Horowska



pchnięcie kulą: Klaudia Kardasz, Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki



rzut dyskiem: Daria Zabawska



rzut młotem: Anita Włodarczyk, Malwina Kopron, Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek



rzut oszczepem: Maria Andrejczyk, Cyprian Mrzygłód, Marcin Krukowski, Dawid Wegner



20 km chód: Katarzyna Zdziebło, Maher Ben Hlima, Artur Brzozowski



siedmiobój: Adrianna Sułek-Schubert



4x100: Martyna Kotwiła, Magdalena Niemczyk, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda, Kristina Cimanouska



4x400: Iga Baumgart-Witan, Aleksandra Formella, Kinga Gacka, Natalia Kaczmarek, Anastazja Kuś, Karolina Łozowska, Marika Popowicz-Drapała, Justyna Święty-Ersetic, Alicja Wrona-Kutrzepa, Igor Bogaczyński, Kajetan Duszyński, Patryk Grzegorzewicz, Marcin Karolewski, Mateusz Rzeźniczak, Daniel Sołtysiak, Maksymilian Szwed, Karol Zalewski



mikst chodziarski: Maher Ben Hlima, Olga Chojecka, Dawid Tomala, Agnieszka Ellward.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

