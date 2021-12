Odmieniony RB Lipsk sprawił niespodziankę w Lidze Mistrzów. Manchester City zawiódł wyraźnie

W ostatniej kolejce fazy grupowej RB Lipsk podejmowało u siebie Manchester City. Niemcy nie byli faworytami tego starcia, ale mimo tego potrafili postawić się teoretycznie silniejszym rywalom i osiągnąć swój cel.

Dominik Szoboszlai otworzył wynik meczu RB Lipsk – Manchester City

Groźnie zaczęło robić się mniej więcej po kwadransie, gdy groźny strzał z ostrego kąta oddał Laimer, a chwilę później szczęścia próbował De Bruyne pod przeciwną bramką. Po kilku minutach znów zrobiło się gorąco w „szesnastce” gości, choć wtedy Silvę ostatecznie ubiegł Steffen. Nie pomylił się natomiast Szoboszlai w 24. minucie. Węgier otrzymał idealne podanie prostopadłe od Laimera, wyszedł sam na sam z golkiperem rywali, minął go i umieścił futbolówkę w pustej bramce.

Aż trudno uwierzyć, że przed przerwą nie padły jeszcze dwie bramki. Najpierw zespół niemiecki rozegrał świetną, błyskawiczną kontrę z kilkoma podaniami na jeden kontakt. Po delikatnym dośrodkowaniu i zgraniu głową z bliskiej odległości uderzał Silva, lecz Steffen popisał się znakomitym refleksem. Minęła dosłownie chwila, a już wiele działo się po drugiej stronie boiska. Po kolejnej dynamicznej akcji w słupek trafił Foden. Z kolei De Bruyne groźnie strzelał z rzutu wolnego, jednak Gulacsi stał na posterunku.

Liga Mistrzów 2021/22. Andre Silva i Riyad Mahrez z golami

Pep Guardiola nie był zadowolony ze swoich podopiecznych, którym brakowało klarownych okazji do zdobywania bramek. W zespole The Citizens bardzo szwankowało ostatnie podanie. Ich rywale byli czujni praktycznie zawsze, gdy do ich bramki zbliżało się większe niebezpieczeństwo. Jak na przykład wtedy, kiedy Gulacsi uprzedził Grealisha poza polem karnym.

Chwilę później Manchester City został surowo skarcony przez gospodarzy. Po odbiorze na połowie przeciwnika z piłką pognał Forsberg. Wpadł w pole karne z jego lewej strony, ale kątem oka dojrzał jeszcze lepiej ustawionego Silvę. Za nim nie nadążył żaden z pomocników przyjezdnych, w związku z czym Portugalczyk miał mnóstwo czasu na przygotowanie się do strzału. Zrobił to, przymierzył i zdobył bramkę na 2:0. Odpowiedź przyszła po sześciu minutach, gdy idealną centrę Zinchenki wykorzystał Mahrez, strzelając gola kontaktowego. W końcówce starcia czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Kyle Walker za brutalne kopnięcie Szoboszlaia.

Dzięki zwycięstwu z Manchesterem City i wygranej PSG z Club Brugge RB Lipsk zapewnił sobie trzecie miejsce w grupie A i przejście do Ligi Europy.

