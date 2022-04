Zagranie gracza Realu Madryt zadziwiło komentatorów. „To nielegalne”, „Dzieło sztuki”

Real Madryt w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów wygrał z Chelsea 3:1, dzięki czemu przed rewanżem na własnym stadionie był o krok od półfinału rozgrywek. Obrońcy trofeum wysoko jednak postawili poprzeczkę Królewskim i tylko trafienie Rodrygo w końcówce spotkania sprawiło, że na Santiago Bernabeu rozegrano dogrywkę. Tę na swoją korzyść rozstrzygnęli gospodarze, którzy dzięki bramce Karima Benzemy zameldowali się w dalszej fazie rozgrywek.

Liga Mistrzów. Luka Modrić zachwycił

Po meczu dużo mówi się nie tylko o świetnej postawie Chelsea, ale tez o asyście Luki Modricia przy bramce Rodrygo. Chorwat, który jest ostoją linii pomocy Królewskich i motorem napędowym ofensywnych akcji Realu, znany jest z wysokich umiejętności technicznych i znakomitego przeglądu pola. Tym razem 36-latek popisał się efektownym podaniem zewnętrzną częścią stopy, które zachwyciło Rio Ferdinanda.

Były piłkarz Manchesteru United w studio BT Sport przyznał, że po zagraniu Modricia „zaniemówił”. – To było nielegalne. Fenomenalne – dodał. Joe Cole, który w przeszłości grał m.in. w Chelsea i Liverpoolu, stwierdził z kolei, że podanie od Modricia było po prostu „piękne”. – To przykład tego, co może dać jakość piłkarzy – dodał. Zachwytu nie krył także Fabrizio Romano. „Asysta Luki Modricia powinna być pokazywana w muzeum. To nie piłka nożna, to dzieło sztuki” – stwierdził znany dziennikarz.

Dominik Stachowiak zauważył z kolei, że „chyba każdy 36-latek na świecie chciałby być w takiej formie jak Luka Modrić” . „Występ klasy światowej w wykonaniu Chorwata, który mimo upływających lat wciąż jest niesamowitym piłkarzem harującym za dwóch, a nawet i trzech kolegów z zespołu. A podanie do Rodrygo... Ciasteczko” – dodał komentator Radia Gol. „Rodrygo trafia z woleja, ale spróbujcie nie wspomnieć podania Modricia” – napisał Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.

