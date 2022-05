Czas poznać drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać spotkanie Real Madryt – Manchester City?

Manchester City i Real Madryt w pierwszym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów dały kibicom wiele wrażeń. Podczas meczu padło w sumie siedem bramek. Obywatele już po 11. minutach prowadzili na własnym stadionie 2:0, ale to nie przeszkodziło Królewskim w przeprowadzeniu trwającego całe spotkanie wyścigu. Goście aż trzy razy zdobywali bramkę kontaktową, przez co potyczka zakończyła się wynikiem 4:3 dla gospodarzy. Oznacza to, że jedna bramka dla Los Blancos na własnym stadionie przywróci równowagę w wyniku.

Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów już 13 razy, Manchester City natomiast tylko raz dotarł w ogóle do finału tych rozgrywek. Pep Guardiola zdobył z Obywatelami już wszystko na angielskich boiskach i puchar LM to jedyne, czego mu brakuje. Czekają go jednak jeszcze dwie trudne przeprawy – jedna w środę i druga ewentualna z Liverpoolem w finale.

Real Madryt – Manchester City. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Realu Madryt z Manchesterem City na Estadio Santiago Bernabeu rozpocznie się 4 maja w środę o godzinie 21. Mecz będzie transmitowany na Polsat Sport Premium 1 i na TVP 1. Sędzią spotkania będzie Włoch Daniele Orsato. W finale na którąś z tych drużyn czeka już Liverpool, który po raz trzeci w ciągu pięciu lat doszedł tak daleko w Champions League.

