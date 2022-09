Mistrzowska riposta Thomasa Muellera. Niemiec został zapytany o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski rewelacyjnie spisuje się w nowych barwach. Polski napastnik po transferze do FC Barcelony dalej jest piekielnie skuteczny. W trakcie kilku tygodni pobił już kilka rekordów. Co więcej, w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno zdobył hat-tricka. Kolejne gole w elitarnych rozgrywkach będzie mógł strzelić już we wtorek 13 września. Duma Katalonii zmierzy się z Bayernem Monachium.

Thomas Mueller został zapytany o Roberta Lewandowskiego. Znakomita odpowiedź Niemca

„Lewy” po zaledwie dwóch miesiącach wróci do stolicy Bawarii. 34-latek chciał uniknąć tego spotkania, ale los sprawił, że pierwszy raz, od kiedy doszło do transferu Polaka do drużyny z La Liga, zagra z byłymi kolegami z szatni. Mecz wywołuje gigantyczne emocje, dlatego dziennikarze na konferencji przedmeczowej zapytali o ten powrót Thomasa Muellera.

Niemiec nie gryzł się w język i w swoim, absolutnie żartobliwym stylu odniósł się do rywalizacji z Robertem Lewandowskim. – Mane już od kilku dni powtarza mi, żebym przypadkiem nie podawał Robertowi w tym meczu – powiedział pomocnik. Następnie wypowiedział się m.in. o relacji z Polakiem. – Nasza relacja z Lewandowskim na boisku rozwijała się przez lata. Teraz mamy wielu elastycznych graczy zamiast jednego, do którego kierowane są podania. Przeciwnicy nie wiedzą, czego się spodziewać, ale musimy sprawić, żeby to zadziałało – dodał.

Thomas Mueller nie po raz pierwszy skomentował spotkanie z kapitanem reprezentacji Polski. Pod koniec sierpnia, tuż po losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów, niemiecki zawodnik zabrał głos w mediach społecznościowych. Pomocnik zaczepił wówczas 34-latka.

twitterCzytaj też:

Dyrektor Bayernu Monachium skomentował ostatnie wpadki drużyny. Został zapytany o Roberta Lewandowskiego