Kibice Bayernu Monachium dali upust złości. To reakcja na gigantyczne ceny biletów

Bayern Monachium pewnie pokonał Viktorię Pilzno 4:2 i zapewnił sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Jednak w tym meczu nie sam wynik był najważniejszy, a zachowanie kibiców Bawarczyków. Sympatycy w ramach protestu opóźnili swoje wejście na sektor gości oraz wywiesili wulgarny napis. Ma to związek z horrendalnie wysokimi cenami biletów na to spotkanie.

Kibice Bayernu Monachium zareagowali ostrą krytyką na ceny biletów na mecz z Viktorią Pilzno. Ich zdaniem ceny biletów były zawyżone. Według serwisu sport1.de ceny wejściówek na spotkanie w ramach czwartej kolejki Ligi Mistrzów miały wzrosnąć aż o 500 proc., a najtańszy bilet na sektor gości kosztował 70 euro. Liga Mistrzów. Reakcja kibiców na ceny biletów Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Najpierw wystosowali list otwarty, w którym stwierdzają, że postępowanie osób odpowiedzialnych za te podwyżki to „wstyd" i „brak szacunku dla kibiców". Zdaniem sympatyków Bayernu Monachium limit cenowy UEFA z górną granicą 70 euro na najtańszy bilet dla gości jest „bezużyteczny", a Pilzno jest tylko jednym z wielu przykładów na potrzebę bardziej rygorystycznych przepisów. Fani wezwali również FC Bayern do „uratowania piłki nożnej, jaką znamy i kochamy" oraz do zapewnienia dostępności gry dla wszystkich. Viktioria Pilzno – Bayern Monachium. Wulgarny napis na trybunach Ponadto kibice ekipy mistrza Niemiec dali upust swojej złości podczas meczu, który rozpoczął się po godz. 21:00 polskiego czasu. Niemieccy dziennikarze relacjonują, że najpierw kibice Bayernu Monachium w ramach protestu do 12. minuty trzymali się z dala od trybuny dla gości, a następnie wykleili napis na szybach oddzielających trybunę od murawy, który w wulgarnych słowach wyraża opinię na temat cen biletów. Po przetłumaczeniu treść wiadomości od kibiców Bayernu Monachium do osób odpowiedzialnych za ceny biletów brzmi: „70 Euro pie****** się". Koniec końców Bayern Monachium wygrał z Viktorią Pilzno 4:2 i już zapewnił sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. W tej samej grupie co mistrz Niemiec występuje także FC Barcelona, która ma już tylko matematyczne szanse na wyjście z grupy.

