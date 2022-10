Tylko cud uratuje FC Barcelonę. Szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów są minimalne

Robert Lewandowski przyszedł do FC Barcelony w jednym celu – przywrócić Dumie Katalonii dawną chwałę i zdobyć z nią Ligę Mistrzów. Cel wciąż jest prawdopodobny, choć szanse na to są bardzo niskie. Poprzednie spotkania Blaugrany w tegorocznej edycji najlepszych klubowych rozgrywek europejskich zdecydowanie utrudniły im zadanie, a jeszcze przed meczem może okazać się, że zagrają z Bayernem tylko po to, żeby udowodnić drużyną z Ligi Europy, z kim przyjdzie im się mierzyć.

FC Barcelona niepewna awansu do Ligi Mistrzów

Choć w ostatnich spotkaniach La Liga FC Barcelona wykazała się bardzo dobrą formą, a Robert Lewandowski podwyższył dorobek strzelecki, to mecz przeciw Bayernowi nie zapowiada się dla nich na „spacerek”. Piłkarze z Bawarii na kilka dni przed spotkaniem zapowiadali, że sytuacja Dumy Katalonii nie jest w ich interesie i nie będą mieli zamiaru ich oszczędzać.

Szczególnie że jeszcze przed meczem może okazać się, iż szanse podopiecznych Xaviego na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów spadną do zera. O 18:45 swój mecz rozegra Inter Mediolan, który przed własną publicznością podejmie Viktorię Pilzno. Zawodnikom z San Siro wystarczy zwycięstwo, żeby zapewnić sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wówczas FC Barcelona, która o 21:00 podejmie na Camp Nou Bayern Monachium, będzie pewna, że walczy jedynie o Ligę Europy oraz zachowanie twarzy.

Inaczej sytuacja będzie się przedstawiała, jeśli Viktoria Pilzno, która w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów nie wygrała żadnego spotkania, zwycięży w meczu przeciw Interowi, a FC Barcelona wysoko pokona ekipę Juliana Nagelsmanna.

Robert Lewandowski stracił pozycję lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów 2022/23

Dla Roberta Lewandowskiego byłby to przedostatni mecz w tym sezonie najlepszych klubowych rozgrywek europejskich, aby podwyższyć swój dorobek bramkowy i wrócić na szczyt klasyfikacji strzelców. Wczoraj Polaka wyprzedził gwiazdor PSG, Kylian Mbappe.

Dotychczas Polak zgromadził 5 bramek, które zdobywał w meczach przeciw Interowi Mediolan (2) i Viktorii Pilzno (3). Ostatnie spotkanie Katalończycy rozegrają właśnie przeciwko wicemistrzowi Czech.

