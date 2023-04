Karim Benzema o krok od wyprzedzenia Roberta Lewandowskiego. To może stać się już dziś

Real Madryt jest o krok od awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum sprzed roku celują w kolejny puchar, chcąc po raz 15 w historii zostać najlepszą drużyną Europy. Karim Benzema we wtorkowym meczu z Chelsea będzie szukał za to swojego gola numer 90. Mowa tylko o rozgrywkach LM, gdzie Francuz właśnie w Londynie zagra swoje 150 spotkanie.

Karim Benzema blisko wyprzedzenia Roberta Lewandowskiego

Francuski napastnik to prawdziwy postrach angielskich drużyn w Lidze Mistrzów. Dotychczas Benzema trafiał w rywalizacji z drużynami z Premier League już 20 razy, a łącznie zaliczył 26 meczów z klubami z Anglii. Co więcej, we wtorkowym rewanżu Benzema może zrównać się z Robertem Lewandowskim pod względem goli strzelonych w Champions League. Snajper Realu Madryt ma obecnie 90 trafień, „Lewy” jest o jedną bramkę lepszy, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów.

Polski napastnik może jednak tylko westchnąć, bo Barcelona pożegnała się z trwającą edycją Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej. RL9 zdążył zdobyć pięć goli, co daje mu szóste miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców rozgrywek. Benzema w tej edycji trafiał cztery razy. Najlepszym snajperem Królewskich jest Vinicus Junior, autor sześciu goli. W klasyfikacji ogólnej lideruje niezagrożony Erling Haaland. Rewelacyjny Norweg dla Manchesteru City trafił aż 11 razy.

Hiszpańska „Marca” na okładce umieściła Benzemę, tytułując „Postrach Stamford Bridge”. Francuz przeciwko The Blues w ostatnich trzech meczach zdobył pięć bramek. Co ciekawe, w poprzedniej edycji LM oba kluby zmierzyły się w fazie pucharowej. W Londynie Bezema popisał się hat-trickiem, a Królewscy pokonali Chelsea 3:1.

Real Madryt w drodze po zwycięstwo w Lidze Mistrzów?

Mający 35 lat Benzema to jeden z czołowych graczy Realu mimo upływu lat. Królewscy mogą się pochwalić zbilansowaną drużyną, w której po stronie doświadczenia są jeszcze m.in. Toni Kroos czy Luka Modrić. Jest jednak też miejsce dla młodych-gniewnych. Aktualni mistrzowie Hiszpanii mają w swoich szeregach takich graczy jak wspomniany Vinicius Jr. (22 lata) czy Eduardo Camavinga (20 lat).

Real skupiony na Lidze Mistrzów, może sięgnąć po końcowy triumf w obecnej edycji. Królewscy już niemal pogodzili się z porażką w grze o tytuł na krajowym podwórku. Od wielu tygodni na czele LaLiga jest Barcelona. A na pocieszenie dla polskich kibiców, Lewandowski nadal jest najlepszym strzelcem w Hiszpanii, właśnie przed Benzemą.

