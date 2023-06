Wymowny wpis Szymona Marciniaka przed finałem Ligi Mistrzów. Jest drugie dno?

Warto przypomnieć, że dla sędziego piłkarskiego z Płocka, to zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. Szymon Marciniak poprowadził finał mundialu w Katarze, a 10 czerwca będzie arbitrem podczas finałowego starcia w Lidze Mistrzów. Polski sędzia jest uważany za najlepszego na świecie i jak pokazują wyzwania, jakie dostaje od FIFA oraz UEFA, ta opinia ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Szymon Marciniak z wymownym zdjęciem przed finałem Ligi Mistrzów

W ostatnich kilkunastu dniach sporo wydarzyło się w kwestii osoby polskiego arbitra. Pojawiło się nawet realne ryzyko związane z odebraniem Marciniakowi możliwości prowadzenia sobotniego finału. Ostatecznie sprawa konferencji, w której udział wziął znany sędzia oraz m.in. Sławomir Mentzen z Konfederacji, została pozytywnie rozpatrzona przez władze UEFA. Nie obyło się jednak bez specjalnych oświadczeń, z mocnym stanowiskiem Marciniaka na czele.

Polski sędzia umieścił na Instagramie wymowne zdjęcie, na nieco ponad dobę przed pierwszym gwizdkiem w Stambule. Polak jest tuż przed wejście do samolotu, w kierunku do Turcji. Dodatkowo pojawił się podpis: „Champions League Final. Our last dance…” – krótko dorzucił Marciniak.

Pojawiają się spekulacje dotyczące kwestii „ostatniego tańca”. Możliwe, że sprawa dotyczy akurat takiego zestawu sędziowskiego. Pojawiła się również propozycja pracy dla polskiego arbitra z Arabii Saudyjskiej, więc może to ten kierunek. Trudno bowiem wierzyć w ew. zakończenie zawodowej kariery Marciniaka.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Manchesteru City z Interem?

Finałowe starcie w Champions League odbędzie się w sobotę 10 czerwca. Na stadionie Atatürk Olimpiyat w Stambule zmierzą się Manchester City oraz Inter. Klub z Mediolanu wygrywał rozgrywki w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów trzykrotnie. Po raz ostatni w 2010 roku. W przypadku The Citizens największym osiągnięciem w międzynarodowych rozgrywkach jest zdobycie nieistniejącego już trofeum Pucharu Zdobywców Pucharów. Było to jednak bardzo dawno, w 1970 roku.

Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzą na swoich antenach TVP 2 i TVP Sport. Dodatkowo pojedynek będzie można zobaczyć w Polsacie Sport Premium 1. Internetowo finał LM będzie dostępny m.in. na sport.tvp.pl oraz w serwisach streamingowych, posiadających wcześniej wymienione kanały sportowe.

