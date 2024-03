Wielki powrót Szymona Marciniaka. Polski arbiter posędziuje hitowy mecz

Szymon Marciniak w ostatnich latach uzyskał miano najlepszego arbitra piłkarskiego na świecie. Nie są to puste słowa, bo w jednym sezonie sędziował finał mistrzostw świata (grudzień 2022) oraz starcie o zwycięstwo w Lidze Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Interem Mediolan (czerwiec 2023). Później jeszcze był rozjemcą grudniowego finału Klubowych Mistrzostw Świata. Początek obecnego roku to czas, w którym o Polaku było stosunkowo cicho. Teraz jednak jest już oficjalne potwierdzenie, że Marciniak wraca do sędziowania.

Polak arbitrem meczu Atletico – Inter

UEFA poinformowała, że Szymon Marciniak został wyznaczony do roli głównego arbitra hitowego starcia w Lidze Mistrzów. Polak będzie pracować przy rewanżowym meczu Atletico Madryt z Interem Mediolan. Początek pojedynku na Estadio Metropolitano już w środę 13 marca o godz. 21.00.

Przed Marciniakiem duże wyzwanie. W pierwszym meczu pomiędzy Atletico i Interem padł wynik 1:0 dla mediolańczyków, co sprawia, że w rewanżu wszystko jest możliwe. Nie ma wątpliwości, że na murawie może panować gorąca atmosfera.

Marciniakowi będzie towarzyszył w Madrycie polski zespół. Asystentami 43-latka będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Na sędziego technicznego wyznaczono Pawła Raczkowskiego. W wozie VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

Marciniak miał przerwę w Lidze Mistrzów

Co ciekawe, dotychczas nasz sędzia nie miał okazji sędziować starcia w elitarnych rozgrywkach w 2024 roku. Dlatego zapewne też UEFA wyznaczyła mu tak ważny pojedynek na początek. W federacji liczą na doświadczenie Marciniaka i opanowanie w spornych sytuacjach.

Jeśli chodzi natomiast o cały sezon, to Marciniak był rozjemcą takich spotkań jak Borussia Dortmund – AC Milan, SSS Lazio – Feyenoord Rotterdam i PSG – Newcastle.

