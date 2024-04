Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Magiczna bariera się oddala

Wydawało się, że FC Barcelona jest bliska awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Był czas, kiedy w dwumeczu z Paris Saint-Germain prowadziła 4:2, lecz wszystko zmieniła czerwona kartka Ronalda Araujo w rewanżu. Od tamtego momentu paryżanie zaatakowali i w drugim spotkaniu pokonali Dumę Katalonii 4:1, co dało wynik 6:4 w dwumeczu. W obu spotkaniach z francuską ekipą gola nie strzelił Robert Lewandowski. To sprawia, że nie przybliżył się do magicznej granicy 100 bramek w Champions League.

Robert Lewandowski tylko za Ronaldo i Messim

94 gole w 120 występach to imponujący dorobek. Właśnie takimi liczbami może pochwalić się polski napastnik, lecz ostatni sezon nie należał do najlepszych. „Lewy” zapisał na swoim koncie w elitarnych rozgrywkach zaledwie trzy trafienia, więc powiększył ogólny dorobek z 91 do 94 bramek.

Dotychczas magiczną granicę 100 trafień przekroczyli tylko Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi, strzelając odpowiednio 140 i 129 goli. Nie ma co ukrywać, że Lewandowskiemu będzie coraz trudniej sięgnąć piłkarskiej galaktyki. W sierpniu skończy 36 lat i zanotowanie dodatkowych sześciu bramek może być dla niego problemem. Zresztą widać to właśnie po tym sezonie, gdzie zdecydowanie ciężej było mu pokonywać golkiperów rywali niż w poprzednich latach.

Benzema go raczej nie prześcignie

Na pocieszenie Lewandowskiego działa fakt, że na razie nikt nie zabierze mu trzeciego miejsca w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Na czwartej pozycji znajduje się bowiem Karim Benzema z 90 golami na koncie, lecz Francuz na jakiś czas wypisał się z europejskiej piłki, bo obecnie gra w lidze saudyjskiej.

Kolejny w zestawieniu piłkarz, który obecnie gra w Champions League to Thomas Mueller, ale Niemiec po pierwsze ma w dorobku 54 trafienia, a po drugie zbliża się do końca kariery.

Czołówka klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów:

1. Cristiano Ronaldo – 140 goli

2. Lionel Messi – 129

3. Robert Lewandowski – 94

4. Karim Benzema – 90

5. Raul – 71

6. Ruud van Nistelrooy – 56

7. Thomas Mueller – 54

8. Thierry Henry – 50

9. Kylian Mbappe – 48

9. Zlatan Ibrahimović – 48

9. Andrij Szewczenko – 48

Czytaj też:

Ten mecz przejdzie do historii. Obraz gry zmieniał się jak w kalejdoskopieCzytaj też:

Robert Lewandowski mocno krytykowany. Chodzi o jedną decyzję