Jagiellonia Białystok reklamą polskiej piłki! Efektowne zwycięstwo mistrzów

Jagiellonia Białystok była najlepszym zespołem w sezonie 2023/24 w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez trenera Adriana Siemieńca wyprzedził na mecie Śląsk Wrocław, dzięki czemu otrzymał przepustkę do walki o Ligę Mistrzów. Dokładnie we wtorek 23 lipca 2024 roku białostocki klub po raz pierwszy w swojej historii stanął do walki w eliminacjach do najbardziej prestiżowej Champions League.

Jagiellonia Białystok świetnie rozpoczęła walkę o Ligę Mistrzów

Wtorkowy mecz, a dokładniej jego losy, dosyć szybko się rozstrzygnęły. Jagiellonia potrzebowała zaledwie pół godziny, żeby zdobyć trzy gole. Autorem każdego z nich był Jesus Imaz. Hiszpański napastnik trafiał kolejno w 15., 28. oraz 29. minucie.

Po takich ciosach zespołowi FK Paneveżys trudno było odnaleźć odpowiednią równowagę. Inna sprawa, że mistrzowie Litwy aktualnie są… na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, po ponad 20. kolejkach trwającego sezonu. Trudno było nie odnieść wrażenia, że na boisku tę różnicę było widać.

Białostoczanie na fali entuzjazmu debiutanta i optymizmu, za to przeciwnik czekający, nie do końca wiadomo, na co. Zwłaszcza przy wyniku 0:3.

To jednak nie problem mistrzów Polski. Jagiellonia po osiągnięciu bezpiecznego prowadzenia, konsekwentnie kontrolowała wynik do końcowego gwizdka. Co więcej, udało się zdobyć trafianie na 4:0 dla gości. Autorem trafienia nie Imaz, wyjątkowo w tym dniu, Norweg Kristoffer Hansen w 80. minucie meczu. Warto również odnotować, że na trybunach Jagiellonia również była górą.

Warto dodać, że mowa o II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli „Jaga” awansuje, kolejną przeszkodą będzie wygrany z dwumeczu FK Bodø/Glimt – RFS Ryga. W pierwszym spotkaniu tych drużyn Norwegowie wygrali na swoim terenie z Łotyszami bardzo przekonująco, bo aż 4:0. Wygląda zatem na to, że na początku sierpnia (6/7 w Białymstoku i 13/14.08 rewanż) szykuje się rywalizacja norwesko-polska.

Najpierw mistrzowie Polski muszą jednak spokojnie domknąć dwumecz z FK Paneveżys. Rewanż w Białymstoku 31 lipca, początek o godzinie 20:30.

Śląsk Wrocław i Legia Warszawa wkraczają do gry

Jagiellonia to drugi polski klub, który zaprezentował się w europejskich pucharach w bieżącym sezonie. Wcześniej pierwszoligowa Wisła Kraków przebrnęła przez I rundę eliminacji do Ligi Europy UEFA. Krakowianie w dwumeczu ograli wicemistrzów Kosowa, zapewniając sobie kolejne europejskie wyzwanie, tym razem z Rapidem Wiedeń. Pierwsze spotkanie w Krakowie już w czwartek (tj. 25 lipca), od godziny 18:00.

A już w środę (tj. 24 lipca) do gry ruszy wicemistrz Polski z Wrocławia. Śląsk w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zagra na wyjeździe z łotewskim Riga FC. Początek spotkania również o godzinie 18:00. Jako ostatnia na boisko z polskich drużyn wyjdzie Legia Warszawa. Trzeci zespół poprzedniego sezonu w PKO BP Ekstraklasie u siebie podejmie walijski Caernarfon. Początek spotkania II rundy el. LKE o g. 20:45.

