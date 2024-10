Robert Lewandowski na ustach w Hiszpanii. Polak bohaterem okładki

A skoro Barcelona i Bayern, to nie ulega wątpliwości – Robert Lewandowski jest elementem wspólnym tych dwóch klubów. Zwłaszcza jeśli brać pod uwagę ostatnią dekadę. RL9 dla klubu z Monachium grał w latach 2014-22. W tym czasie w oficjalnych meczach zdobył 238 goli, grając w 253 spotkaniach. Imponujący bilans Polaka.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski kontra Harry Kane w hicie!

Po ośmiu latach podbijania Bundesligi i śrubowania kolejnych, niesamowitych rekordów, Lewandowski rzucił sobie kolejne wyzwanie. Polak zdecydował się na przenosiny do FC Barcelony. Światowej marki, będącej jednym z najważniejszych miejsc dla globalnego futbolu. Choć Polak ma już swoje lata, stał się najistotniejszym punktem ofensywy Dumy Katalonii, już w pierwszym sezonie sięgając po tytuł mistrzowski oraz koronę króla strzelców. Druga kampania „Lewego” w Hiszpanii nie była już tak udana, ale polski napastnik ponownie wrócił na właściwe tory.

W samej LaLiga Polak w dziesięciu kolejkach sezonu 2024/25 zdobył 12 goli, dokładając do tego dwie asysty przy trafieniach kolegów. Dla porównania, w poprzedniej kampanii Lewandowski zdobył 19 bramek, ale w… 35 spotkaniach. Teraz tempo jest zawrotne.

Formę Polaka doceniają na całym świecie, inaczej nie może być w Katalonii. Nic dziwnego, że „Sport” na swojej okładce otwarcie wskazuje na pojedynek dwóch świetnych napastników w środowy wieczór w Barcelonie. Lewandowski po stronie gospodarzy oraz Harry Kane – angielski następca „Lewego” w Bayernie – po stronie przyjezdnych ze stolicy Bawarii. Dodajmy, że pięć Anglik w Bundeslidze w siedmiu występach ustrzelił osiem goli, dokładając pięć asyst. Również imponujący wynik.

twitter

FC Barcelona – Bayern Monachium. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie szesnastą konfrontacją Barcelony i Bayernu w historii tych prestiżowych rozgrywek. Co ciekawe, na 15 bezpośrednich meczów Barca akurat z monachijskim rywalem wygrała tylko dwa razy. Do tego tyle samo remisów i aż 11 zwycięstw po stronie Bayernu.

Indywidualnie sporo do udowodnienia będzie miał Lewandowski. Odkąd dołączył do Barcelony, z Bayernem spotkał się dwukrotnie, przegrywając oba mecze. Polak w ostatnich 15 meczach w roli gospodarza w LM zdobył 20 goli. Można podejrzewać, że również 23 października, w środowy wieczór, RL9 będzie chciał trafić do siatki rywala.

FC Barcelona – Bayern Monachium w środę (tj. 23.10), od godziny 21:00. Mecz będzie pokazywany na antenie Canal+ Extra 1. Dodatkowo transmisja internetowa będzie dostępna w serwisie Canal+ online. Warto jednak pamiętać, że mecze Ligi Mistrzów są możliwe do oglądania jedynie w przypadku wykupienia dodatkowego pakietu, oprócz podstawowego sportowego, dostępnego w ofercie C+.