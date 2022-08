Znamy oficjalną kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. To ich wybrał Nikola Grbić

Nikola Grbić w połowie kwietnia ogłosił nazwiska 30 zawodników powołanych na mecze Ligi Narodów. Ostatecznie na turniej nie pojechali Krzysztof Rejno, Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź, Piotr Orczyk i Jakub Szymański, a o miejsce w kadrze rywalizowało pozostałych 25 siatkarzy.

Wybory Nikoli Grbicia

Serbski szkoleniowiec stopniowo selekcjonował zespół pod kątem mistrzostw świata, a wiele odpowiedzi na wątpliwości trenera dał turniej finałowy Ligi Narodów w Bolonii. To po nim selekcjoner zdecydował, że na czempionat nie pojadą Karol Butryn, Bartosz Bednorz i Jan Firlej. Najdłużej ważyły się losy wracającego po kontuzji Wilfredo Leona, który pojawił się na zgrupowaniu na początku sierpnia.

Ostatecznie przyjmujący Sir Safety Perugia również nie znalazł się w gronie powołanych na mistrzostwa. Pochodzący z Kuby zawodnik przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Tomaszem Fornalem, Bartoszem Kwolkiem, Kamilem Semeniukiem i Aleksandrem Śliwką, a decyzja podjęta przez Grbicia była szeroko komentowana w mediach.

I chociaż szkoleniowiec miał już od pewnego czasu wyselekcjonowane grono 14 zawodników powołanych na turniej, to do ostatniej chwili zwlekał z oficjalnym ogłoszeniem kadry. Serb nie chciał bowiem ryzykować, że w przypadku kontuzji któregoś z siatkarzy, nie będzie miał możliwości zastąpienia go zdrowym reprezentantem. Skład kadry na mistrzostwa świata poznaliśmy więc dopiero 24 sierpnia, czyli na dwa dni przed startem czempionatu.

twitter

Skład reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Czytaj też:

Piekielnie trudny QUIZ wiedzy o siatkarskich mistrzostwach świata. Nie licz na 100 proc. poprawnych odpowiedzi