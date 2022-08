Legenda reprezentacji USA wyróżniła polskich siatkarzy. Amerykanin zdradził, kto mu imponuje

Reprezentacja Polski podczas tegorocznych mistrzostw świata prezentuje się naprawdę dobrze. Biało-Czerwoni z łatwością rozprawili się z dwoma pierwszymi rywalami — Bułgarią oraz Meksykiem. W trzeciej i zarazem ostatniej kolejce fazy grupowej podopiecznych Nikoli Grbicia czeka o wiele trudniejsze zadanie. Zmierzą się bowiem ze Stanami Zjednoczonymi, które także mają na swoim koncie komplet punktów. Będzie to starcie o pierwsze miejsce.

MŚ w siatkówce 2022. Matthew Anderson pod wrażeniem Polaków

W szeregach zarówno jednego, jak i drugiego zespołu nie brakuje klasowych zawodników. Wielu z nich to po prostu gwiazdy światowego formatu. Bez wątpienia do tego grona zaliczany jest Matthew Anderson. 35-latek to niezwykle doświadczony i utytułowany siatkarz. Atakujący jest liderem swojej kadry.

Dlatego też dziennikarze zdecydowali się go zapytać, co myśli o najbliższych przeciwnikach Amerykanów, czyli Polakach. Zawodnik Sir Safety Perugia ma bardzo dobre zdanie o reprezentacji Polski. Uważa Biało-Czerwonych za świetny zespół i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie łatwo jest wygrać. Ponadto wskazał polskich siatkarzy, którzy jego zdaniem najbardziej się wyróżniają.

– W waszej ekipie zawsze imponował mi Jakub Kochanowski. Jest szybki, silny, ma bardzo dobry serwis – wychwalał polskiego środkowego, cytowany przez WP SportoweFakty. Po chwili dodał. – Trudno gra się też przeciwko leworęcznemu Aleksandrowi Śliwce i Kamilowi Semeniukowi. W końcu to gracze, którzy wygrali dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. Bartosz Kurek gra na bardzo wysokim poziomie już od długiego czasu. Paweł Zatorski to jeden z najlepszych libero wszech czasów. Wasz nowy rozgrywający też jest dobry – mówił atakujący.

Matthew Anderson jest przekonany, że USA mają szansę pokonać Polaków. Co więcej, Amerykanin przyznał, że wierzą w to, iż jego zespół zdobędzie mistrzostwo świata. Dotychczas Stany Zjednoczone triumfowały w siatkarskim mundialu tylko raz - w 1986 roku. – Jeśli uczestniczysz w jakimś turnieju, nie wierząc, że możesz go wygrać, to już przegrałeś. Mamy świetną drużynę. Podobną do tej, która grała na igrzyskach w Tokio – dodał.

Spotkanie Polaków z Amerykanami odbędzie się we wtorek 30 sierpnia. Początek tej rywalizacji został zaplanowany na godzinę 20:30.

Czytaj też:

Niepokojące słowa Nikoli Grbicia. Chodzi o rywali reprezentacji Polski